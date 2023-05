Cine a câștigat duelul Red Bull SoundClash 2023. „Muzica înseamnă colaborare“

Trupa Vama și Killa Fonic s-au luptat pentru supremație la Red Bull SoundClash 2023, într-o confruntare muzicală intensă. Finalul a fost decis la limită, la o diferență de doar o sutime. După un meci strâns, plin de momente cu încărcătură emoțională maximă, a triumfat... muzica.

Au fost 2 scene față-n față, 4 runde provocatoare, și-un învingător dictat de aplauze. Decibelmetrul a hotărât: trupa Vama a câștigat ediția a 5-a Red Bull SoundClash în România la un incredibil scor de 397,6 vs. 397,5 (Killa Fonic). O diferență infimă, dar suficientă cât să dea rezultatul final. Ca și în anii precedenți, Red Bull SoundClash nu este doar despre cine câștigă. Este în primul rând despre muzică, despre artiști care-și depășesc limitele și despre a oferi un spectacol memorabil publicului. Ceea ce cu siguranță s-a întâmplat aseară.

De la apariția pe aceeași scenă a trupei Șatra B.E.N.Z., după multă vreme, alături de Killa Fonic, la hiturile uriașe care i-au consacrat pe Killa Fonic și pe Tudor Chirilă, Eugen Caminschi, Gelu Ionescu, Lucian Cioargă și Dan Opriș, până la incursiuni neașteptate în experimente muzicale electrizante, ale ambilor adversari, peste 5.000 de fani au asistat la momente impresionante. Adrian Despot, gazda tradițională a competiției, a ghidat audiența prin cele patru runde - The Cover, The Takeover, The Clash și The Wildcard.

Au curs, rând pe rând, cover-uri care-au dat fiori tuturor celor prezenți, precum “Personal Jesus” (Depeche Mode), reinterpretări inedite ale super-hiturilor „Cum am știut”, „Copilul care aleargă către mare”, „Perfect fără tine” și „Bambolina”. Ultima rundă, cea a Wildcard-urilor, a adus pe scenă invitați de top. Pentru Vama și-a făcut apariția Puya cu „Viață Bună” și „Stele căzătoare”. Iar pe Killa Fonic au venit să-l susțină băieții din Șatra B.E.N.Z. (Super Ed, Keed și Luk-Beats), cu care a cântat „Șatra se întoarce”.

Tudor Chirilă: „Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au venit pentru Vama în seara asta aici. Colaborarea cu Killa a mers foarte bine și mă bucur c-am putut s-aducem piesele lui un pic la noi. Sper că și piesele noastre au ajuns un pic la publicul lui. Până la urmă, muzica înseamnă colaborare. Și pentru că sunteți aici, în seara asta, n-am vrut să ratăm ocazia să vă spunem vouă, celor care ați plătit un bilet pentru noi, cât de important e că faceți asta și că ne ascultați muzica!”

Evenimentul poate fi urmărit accesând acest link: https://www.facebook.com/RedBull/videos/275839681543553/