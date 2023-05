Cântărețul și compozitorul canadian Gordon Lightfoot a murit la vârsta de 84 de ani VIDEO

Cântărețul și compozitorul canadian Gordon Lightfoot a murit luni la vârsta de 84 de ani. El a devenit celebru în anii '60 și '70 cu hituri precum „Early Morning Rain” și „If You Could Read My Mind”, relatează BBC.

Melodiile sale au fost interpretate și de artiști precum Elvis Presley, Barbra Streisand și Johnny Cash. Premierul canadian Justin Trudeau l-a descris ca fiind unul dintre cei mai mari cântăreți și compozitori ai țării.

„Fie ca muzica lui să continue să inspire generațiile viitoare și ca moștenirea lui să trăiască pentru totdeauna”, se arată în postarea publicată pe Twitter de Trudeau.

Într-o declarație oficială publicată pe pagina de Facebook a cântărețului se arată că acesta a murit din cauze naturale luni la spitalul Sunnybrook din Toronto.

Lightfoot s-a născut în Ontario, iar la vârsta de 18 ani a decis să-și continue studiile în SUA. A debutat la radio în anul 1962 cu piesa „(Remember Me) I'm the One”, care a dus la o serie de cântece de succes și la colaborări cu alți muzicieni.

Lightfoot a ajuns în anul 1971 pe locul cinci în topul american Billboard cu piesa „ If You Could Read My Mind”. De asemenea, melodiile sale au fost preluate de artiști precum Harry Belafonte, Bob Dylan și The Grateful Dead.

„Nu mă pot gândi la niciun cântec de-al lui Gordon Lightfoot care să nu-mi placă. De fiecare dată când ascult un cântec de-al lui, îmi doresc să dureze o veșnicie”, a afirmat Bob Dylan la un moment dat.

Cântărețul a fost nominalizat la patru premii Grammy, inclusiv pentru melodia „The Wreck of the Edmund Fitzgerald”, care spune povestea celor 29 de marinari care s-au înecat după ce nava lor s-a scufundat.

În plus, în anul 2003 a fost decorat cu Ordinul Canadei, cea mai înaltă distincție a țării.