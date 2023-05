Alex Coțofan, muzician și stomatolog: „Medicina vindecă trupul, iar muzica vindecă sufletul” VIDEO

Alex Coțofan, solistul Alex & The Fat Penguins, una dintre cele mai apreciate trupe de rock alternativ din România, a acordat un interviu pentru ”Adevărul”.

Trupa „Alex & The Fat Penguins” a fost fondată în 2016, iar în această primăvară a lansat al doilea album, intitulat „Negru Unicorn”. De profesie medic stomatolog, Alex Coțofan, născut la Cișinău și crescut în București, locuiește în Franța de mai mulți ani.

În 2017, în timpul protestelor pentru legile justiției, Alex & The Fat Penguins au cântat live, în fața clădirii Guvernului României, piesa Just A Fool, imnul anticorupție ce s-a bucurat de numeroase aprecieri din partea publicului.

Alex & The Fat Penguins este compusă din Alex Coțofan (voce și chitară), Mihai Ungureanu (bass, backing vocals), Daniel Rizea (chitară), Mircea Steriu (chitară) și Ionuț Țebeică (tobe)

Lucrul la albumul ”Negru Unicorn” a început de acum doi ani și jumătate. Majoritatea pieselor (7) au fost înregistrate în studioul improvizat din dormitor, restul într-un cadru profesionist. De menționat este faptul că piesă “Acasă” a fost produsă și înregistrată în studioul celor de la Vița de Vie, producătorul fiind chiar Adrian Despot.

Ați lansat de curând un nou album- ”Negru Unicorn”, un album foarte reușit, un rock alternativ cu influente de blues și grunge. Cum s-a ajuns ca mesajele pieselor să fie într-o singergie cu experiențele trăite după pandemie?

Cumva ne-am inspirat din realitate, din ce s-a întâmplat după pandemie, după toate experiențele astea de pe glob, inclusiv depresie post-pandemie, renaștere post-pandemie, războiul cu toate dramele sale.

Cum a fost procesul de înregistrare a pieselor, în condițiile în care tu locuiești în Franța?

Eu în Franța am un studio chiar acasă. În mare parte, scheletul pieselor îl fac chiar aici în studio, în ideea în care am bass, am chitară, am clape, tot ce trebuie. Și cumva știu să cânt la toate instrumentele astea. Înregistrez piesele, trimit o schiță acasă băieților și eventual ei mai completează pe unde e nevoie. Și după aceea trimitem tot produsul la mix master.

Care a fost piesa de pe noul album în care ai lăsat cele mai multe emoții?

În toate piesele am lăsat multe emoții. Aș putea să vorbesc doar legat de ce îmi place mai mult mie ca sound. ”Caii de tinichea” cred că e piesa mea preferată. De coregrafie s-a ocupat un coregraf foarte talentat, pe numele său Horia Stan.

În urmă cu trei ani, Cardiosonic, primul vostru album, era descris ca un montagne russe al corpului emoțional. Cum ai descrie Negru Unicorn?

Dacă primul album a fost un montagne russe în urcare, cred că al doilea album este un montagne russe emoțional în coborâre.

Ești medic stomatolog în Franța. Cum îți împarți timpul între cabinet și cariera muzicală?

Destul de bine. Și asta în ideea în care cariera asta muzicală este o pasiune, nu îmi ocupă tot timpul. Ziua lucrez la cabinetul stomatologic, iar seara intru în studioul de acasă și mă apuc să compun melodii. Iar când avem concerte, colegii mei din București fac ei câteva repetiții înainte, iar apoi vin și eu cu 3-4 zile înainte de concert și ne punem la punct. Așa funcționăm de șase ani. Noi suntem amatori, dar nu se știe niciodată ce aduce viitorul.

”Muzica este calul de tracțiune al vieții mele”

Ce vindecă mai mult: medicina sau muzica?

Vindecă amândouă. Medicina vindecă trupul, iar muzica vindecă sufletul.

Te gândești ca într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat să te dedici exclusiv muzicii?

Visul ăsta îl am de când eram copil. Visul ăsta de a mă dedica exclusiv muzicii e cumva moștenire de familie. Și tatăl meu a fost basist într-o trupă. Acum e medic ginecolog. Am încetat deocamdată să îmi mai fac vise, pentru că agățându-te de ele riști să ai tot felul de deziluzii. Pur și simplu trăiesc viața cum vine. Trăiesc muzica precum o pasiune, mă bucur de ea, zi de zi. Iar când va veni momentul să mă dedic doar muzicii, voi face tot ce e necesar.

În 2017, în timpul protestelor pentru legile justiției, ați fost goniți de jandarmi după ce ați cântat live, în fața clădirii Guvernului României, piesa Just A Fool, imnul anticorupție ce s-a bucurat de numeroase aprecieri din partea publicului. Cât de mult te-a motivat muzical acea interacțiune cu autoritățile statului?

Nu pot să zic că acea interacțiune m-a motivat în sensul de a scrie mai multă muzică. Pornirea de a face muzică o am de mulți ani. Însă pot spune că acea interacțiune m-a motivat să fiu mult mai atent la tot ce se întâmplă în România, în lume. O parte din știrile pe care le văd mă inspiră și pentru unele versuri, inclusiv legate de război.

Ce procent din fericirea ta ocupă muzica?

Bună întrebarea asta. Aș spune că muzica mă face să merg mai departe, este calul de tracțiune al vieții mele. Muzica dă sens vieții mele. În toată partea asta e medicinei, care este foarte rațională și matematică, pot spune că muzica e ceva ce are un sens foarte mare pentru mine.

Ce te inspiră cel mai mult și ce te inspiră cel mai puțin?

Mă inspiră mult oamenii cu povești impresionante, neobișnuite. Oamenii ăștia ne trag pe noi toți în față. Sunt în schimb indiferent la tot ce înseamnă banalitate.