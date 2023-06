The Truman Show, filmul care a prezis viitorul cu acuratețe

Filmul din 1998 al lui Jim Carrey despre un bărbat a cărui viață este filmată în întregime a ajuns rapid să întruchipeze o nouă eră a televiziunii de realitate. Și, după 25 de ani, continuă să rezoneze, scrie Emily Maskell pe bbc.com.

"Bună dimineața și, în caz că nu vă văd... bună ziua, bună seara și noapte bună!" îl strigă vesel Truman Burbank (Jim Carrey) pe vecinul său. Este la fel de previzibil ca răsăritul și apusul soarelui, o parte din rutina zilnică neschimbată a lui Truman. El nu știe că întreaga lui viață este o minciună care este urmărită de milioane de oameni.

Lansat în 1998, filmul unic la Hollywood - o comedie-dramă psihologică științifico-fantastică satirică - despre un om care trăiește într-o realitate inventată de producătorii de televiziune a avut un impact la lansare, dar nimeni nu știa cât de premonitor va fi. În anii care au urmat, a ajuns să întruchipeze o multitudine de anxietăți culturale - despre supravegherea omniprezentă, voyeurismul în masă și nebunia reality TV care a cuprins întreaga lume, cu toate dilemele existențiale aferente ale traiului pentru un public.

Scris de Andrew Niccol și regizat de Peter Weir, filmul a avut încasări de peste 125 de milioane de dolari în SUA și de aproximativ 264 de milioane de dolari în întreaga lume și a obținut trei nominalizări la premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, scenariu original și regizor - însă aceste statistici în sine nu reprezintă amploarea impactului său.

Filmul profetic relatează în mod complicat viața de zi cu zi a vânzătorului de asigurări Truman, care este total inconștient de faptul că existența sa este subiectul unui spectacol televizat la nivel mondial și precar din punct de vedere etic, că familia și prietenii săi sunt actori, iar lumea din jurul său este o fațadă fabricată. Ales să apară de la naștere, viața lui Truman este documentată cu 5.000 de camere de luat vederi amplasate în "orașul său natal", Insula Seahaven, care îi transmit viața non-stop către un public fidel de 1,5 miliarde de telespectatori.

Apoi, într-o zi fatidică, minciunile existenței sale încep să se destrame după ce o serie de întreruperi accidentale - inclusiv o instalație de iluminat care cade din "cer" și Truman își vede tatăl "mort" în viață - duc la o revelație. Cu toate acestea, în timp ce Truman decide cu curaj să fugă de "realitatea" sa construită și să fugă de o astfel de manipulare, noi, ca societate, părem să ne fi îndreptat în mod colectiv în direcția opusă. Cu siguranță, subtextul de avertizare al filmului a rămas ferm nebăgat în seamă, căci voyeurismul mediatic nu a făcut decât să devină o parte din ce în ce mai înrădăcinată a vieții noastre.

Weir declară pentru BBC Culture că, în ciuda relevanței remarcabile și oportune a filmului, nu se aștepta ca The Truman Show să se dovedească atât de corect. "Nu aveam nicio idee că tsunami-ul reality TV se afla chiar sub orizont", spune el. La momentul producerii filmului The Truman Show, televiziunea de tip reality era la început, cu emisiuni precum The Real World în frunte, însă formatul olandez Big Brother, în care oameni obișnuiți erau puși să împartă o casă pentru o perioadă de câteva săptămâni, a fost cel care avea să facă din acest gen un fenomen mondial.

De fapt, Weir spune că își amintește un comentariu al creatorului Big Brother care era în faza de planificare a emisiunii în momentul lansării filmului. El a spus ceva de genul: ”Când l-am văzut pe Truman, m-am gândit că ar fi bine să ne mișcăm'. Big Brother a apărut cam un an mai târziu". Dar comentariul ascuțit al filmului The Truman Show despre viața sub supraveghere constantă a prefigurat nu numai epoca reality TV, ci și întreaga cultură a social media. Odată cu apariția Big Brother, The Truman Show părea prea credibil - dar, în timpul realizării lui, spune Weir, conceptul părea o exagerare pentru mulți dintre cei implicați:

"Problema a fost că a trebuit să acceptăm că The Truman Show a fost urmărit de o audiență mondială timp de 30 de ani, 24 de ore pe zi". Acum, o astfel de programare pare mult mai puțin absurdă, datorită nu doar paradei nesfârșite de reality show-uri, ci și a transmisiunilor online de pe tot felul de platforme de socializare, în care utilizatorii documentează perioade lungi din viața lor pentru ca spectatorii să se holbeze la nesfârșit la ele.

Cât de reală este "realitatea"?

De asemenea, Weir a dat lovitura atunci când a venit vorba de convențiile televiziunii "fără scenariu", înainte ca acestea să poată fi descrise ca atare. La fel ca în cazul tuturor emisiunilor bune de televiziune de tip reality show, "realitatea" din Truman Show este de fapt girată de producătorii care dictează întâmplările din lumea conținută de Truman. Christof (Ed Harris), creatorul megalomanic al Truman Show, are un ochi despotic care supraveghează totul, puterea sa fiind ilustrată de cererea sa de a "da drumul la soare!". Întâlnirile cu trecătorii și cunoscuții sunt minuțios repetate, astfel încât interacțiunile lui Truman cu lumea să pară organice. Dorința colectivă de a observa o "realitate" banală este conturată de Christof în primele momente ale filmului: "Ne-am plictisit să privim actorii cum ne oferă emoții false... Deși lumea în care trăiește este, în anumite privințe, contrafăcută, nu există nimic fals la Truman însuși”.

Această ambiguitate cu privire la ceea ce este "real" și ceea ce este contrafăcut se află în centrul culturii mediatice alunecoase de astăzi, de la The Kardashians la Instagram Lives. La fel cum publicul tânjește după realitate, acea "realitate" cu care este hrănit poate fi îndoielnică în autenticitatea sa, adulterată cu instrucțiunile producătorilor, plasarea produselor, filtrele social media et al.

Între timp, cei care participă la reality TV manifestă în cea mai mare parte un anumit nivel de performativitate datorită faptului că sunt conștienți de faptul că sunt urmăriți de camerele de luat vederi - și aici, desigur, ei diferă de inocentul Truman. Indiferent de complicitatea sau nu a participanților, totuși, ca și în cazul Truman Show, aceste emisiuni se hrănesc din dorința publicului de a trăi prin intermediul altora viețile "reale" ale altor persoane.

Într-adevăr, narațiunea stratificată a spectacolului din filmul The Truman Show ajunge să abordeze și problema existențială și epistemologică a ceea ce înțelegem prin "real". Aceasta amintește de alegoria peșterii lui Platon, în care acesta descrie o situație în care oamenii care au fost înlănțuiți într-o peșteră toată viața lor văd umbre proiectate pe peretele opus care devin "reale" pentru ei - chiar dacă nu sunt reprezentări exacte ale lumii reale. The Truman Show poate fi interpretat ca o reflectare modernă a acestei idei, așa cum este distilată de Christof atunci când proclamă: "Acceptăm realitatea lumii care ne este prezentată. Este atât de simplu". Același lucru s-ar putea spune, fără îndoială, despre publicul secolului XXI în general; ca și Truman, ni se prezintă o realitate care, în multe feluri, ar putea fi înțeleasă ca fiind orchestrată. Identitățile online și reality TV sunt un "adevăr" creat prin editare intensă, la fel cum viața lui Truman este foarte artificială. Lumea pe care Christof a construit-o este adevărul lui Truman, peștera lui Truman, iar noi toți ne aflăm în camere de ecou și peșteri ale propriului nostru adevăr.

The Truman Show formulează, de asemenea, modul în care viața poate fi trăită pentru divertismentul celorlalți. Acum, cu toții putem deveni Trumanii datorită accesului larg răspândit la platformele online. Fenomenul de auto-difuzare a proliferat în societatea noastră de auto-nartivare; puteți oferi un flux nesfârșit de telenovele despre viață unui public online prin Twitter, Instagram, Facebook, TikTok și multe altele. De asemenea, cu toții putem să ne complacem în mult-derizoriul sindrom al personajului principal - o prescurtare din social media pentru cei care își imaginează în mod narcisist că ei înșiși sunt protagoniștii propriei povești de viață, cu oamenii din jurul lor ca personaje secundare.

"Cred că filmul reprezintă un argument puternic pentru acest sentiment al imposibilității tot mai mari de a separa divertismentul de realitate", a declarat pentru BBC Culture Lilia Pavin-Franks, programator de film și scriitor. "Poate că publicul are o afinitate pentru reality TV pentru că oferă un sentiment de relaționare, dar, în esența sa, reality TV rămâne în continuare divertisment în primul rând." Pavin-Franks evidențiază relația complicată dintre telespectator și participanți care se află în centrul poveștii din The Truman Show și a reality TV în general.

Cum îi vede primul pe cei din urmă - ca subiecți empatici, obiecte manipulate în mod plăcut sau ambele? Oricare ar fi natura legăturii, cu siguranță că poate fi una puternică: potrivit unui studiu din 2016 al agenției de cercetare de piață OnePoll, "aproape 1 din 5 dintre cei intervievați au dezvăluit că s-au atașat de o vedetă sau de un personaj de reality show, iar 1 din 10 a recunoscut că a devenit obsedat de un reality show". Acest lucru extrage ideea că un participant este perceput ca un produs de consum: ea apare în filmul lui Weir în modul în care publicul cumpără personajul Truman cu ajutorul unor produse comerciale cu tematică Truman. Dar există, de asemenea, ceva captivant în modul în care îl urmăresc, de pe canapele, în baruri și chiar în cadă, 24 de ore pe zi - o experiență colectivă profundă

Rezonanța culturală continuă a serialului Truman Show poate fi observată foarte concret în apariția "Sindromului Truman Show", un termen inventat în 2008 de psihiatrul Joel Gold și de fratele său academician Ian Gold pentru a descrie pacienții care credeau că sunt documentați pentru divertismentul altora. Ian Gold, profesor asociat de filosofie și psihiatrie la Universitatea McGill, a declarat pentru BBC Culture că, deși filmul "a surprins un moment important din istoria tehnologiei și a rezonat cu experiența multor oameni", nu a fost cauza singulară a delirului. În schimb, impactul filmului s-a intersectat cu creșterea supravegherii în cadrul culturii occidentale. "După 11 septembrie 2001, Patriot Act a făcut din supraveghere o trăsătură proeminentă a culturii americane, iar acest lucru a contribuit probabil în mod important la anxietatea generală legată de pierderea intimității", adaugă el.

Se poate presupune apoi că accesul larg răspândit la telefoane mobile și la rețelele de socializare nu ar fi făcut decât să sporească și mai mult anxietățile de tip Truman. Aceasta este, cu siguranță, convingerea doctorului Paolo Fusar-Poli, profesor și președinte al catedrei de psihiatrie preventivă din cadrul Departamentului de studii privind psihozele de la King's College din Londra și coautor al unei cercetări privind fenomenul sindromului Truman Show, publicată în 2008 în British Journal of Psychiatry. Dr. Fusar-Poli a declarat pentru BBC Culture: "Cu siguranță, digitalizarea profundă și recentă și hiper-expunerea vieților noastre pe rețelele de socializare ar putea declanșa aceste experiențe [de tip Truman]". Profesorul Gold mai spune că "realitățile culturale se intrudează mereu în experiența psihotică" și, prin urmare, trecerea la o viață extrem de digitală ar putea accentua paranoia legată de supraveghere.

Atât Gold, cât și Fusar-Poli vorbesc despre relevanța filmului The Truman Show pentru identitatea modernă, dar Weir subliniază, de asemenea, faptul că filmul vorbește despre o paranoia mai fundamentală, indiferent de tendințele culturale actuale. Când a întâlnit actori care au dat audiții pentru film, dezvăluie el, mai mulți i-au mărturisit că s-au identificat cu Truman pentru că în tinerețe s-au simțit ca "un impostor, c toată lumea din jurul lor jucând".

Deși ascensiunea reality TV și a rețelelor de socializare a consolidat în mod evident moștenirea filmului ca fiind una pentru totdeauna, Weir se declară totuși surprins de relevanța "durabilă" a filmului The Truman Show: "Pare să placă unui public tânăr, ceea ce este neobișnuit pentru un film mai vechi decât ei", spune el. The Truman Show se încheie cu Truman găsind o evadare spre cer printr-o ușă împărătească a întunericului - opusul luminii de la capătul tunelului. Cu toate acestea, există o aparență de speranță în această concluzie deschisă - speranța că Truman își poate continua viața fără prezența neliniștitoare a unui public omniprezent. Exemplul lui Truman este unul pe care, după părerea unora, societatea noastră ca întreg ar face bine să îl ia în sfârșit în considerare.