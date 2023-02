„Ramon“, o nouă comedie românească, domină box-office-ul. Încasări de un sfert de milion de dolari în trei zile VIDEO FOTO

Filmul cu Pavel Bartoș în rolul principal a surclasat „Avatar: Calea apei“ și a adunat un număr impresionant de spectatori în weekendul de lansare.

Comedia „Ramon“, care are în distribuție nume impresionante, a fost un succes total în weekendul de lansare în cinematografe. Potrivit datelor cinemagia.ro, filmul, lansat în cinematografele din toată țara pe 3 februarie, a avut în primul weekend 45.000 de spectatori plătitori de bilet și încasări de 250.000 de dolari (1,12 milioane de lei). Filmul a intrat direct pe poziția 1 în box-office-ul românesc, surclasând peliculele „The Amazing Maurice/Năstrușnicul motan Maurice“ (locul 2) și Avatar: Calea apei“ (care a coborât pe locul 3).

Nu ne-am permis un buget foarte mare și a trebuit să filmăm totul în 21 de zile.

Ramon (Pavel Bartoș) este un om simplu, a cărui pasiune este viticultura. Viața lui este dată peste cap atunci când întâlnește cea mai frumoasă femeie din lume, de care se îndrăgostește fulgerător. Astfel, decide să plece la București, să-și găsească marea iubire.

Ajuns aici, Ramon descoperă că viața într-un oraș mare nu este deloc ușoară. Totul se complică atunci când devine și suspectul principal în cel mai mare jaf al secolului, furtul unui tablou de 50 de milioane de euro. Ramon pornește astfel într-o dublă misiune extrem de periculoasă (cel puțin așa crede el) să recupereze tabloul și să găsească fata visurilor sale.

„Ramon“ nu a avut buget mare

Filmul a fost regizat de Jesus del Cerro, iar din distribuție fac parte Carmen Tănase, Andreea Vasile, Elvira Deatcu, Alexandru Ion, Iulian Postelnicu, Smiley, Andreea Esca, Selly, Roxana Hulpe etc.

„Am așteptat multă vreme să fac film, dar ori venea în «cantități» mici, ori venea când nu eram disponibil, fie că aveam preselecții, fie că aveam filmări cu «Vocea României» și «Românii au talent». Și-am zis: hai să manageriez eu, să găsesc eu resursele necesare pentru această producție. N-am știut în ce mă bag. Meseria de producător e o meserie foarte grea. Trebuie să ai foarte multă răbdare. Ca actor, gândești doar din perspectiva ta; ca producător, trebuie să gândești din perspectiva tuturor: regizor, actori, logistică, necesar, absolut tot. E o muncă titanică. Înainte de toate, am vrut un scenariu foarte bun și l-am avut, a fost scris de Anghel Damian. Apoi, am știut foarte bine cine vreau să regizeze filmul și l-am tot curtat pe Jesus del Cerro, alături de care am lucrat la filmul «Ho Ho Ho»“, a declarat Pavel Bartoș într-un interviu pentru Adevărul.

„Nu ne-am permis un buget foarte mare și a trebuit să filmăm totul în 21 de zile. Nu am avut luxul de a ne întinde pe câteva luni, dar am format o echipă atât de bună, încât ne-a ieșit“, a mai spus el.

→ Imaginea 1/12: Pavel Bartos in Ramon jpg

.