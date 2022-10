Peste 340 de filme de scurt şi lungmetraj, în perioada 7-16 octombrie, la Anim'est

Peste 340 de filme de scurtmetraj şi lungmetraj vor fi prezentate, în perioada 7 - 16 octombrie, la cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Anim'est.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, lista de filme #MustSee din cadrul festivalului include şi cinci titluri care au atras atenţia întregii industrii în ultimul an, remarcându-se în competiţiile marilor evenimente cinematografice internaţionale.

Producţia "Flee", în regia lui Jonas Poher Rasmussen, care a primit trei nominalizări la Oscar, două Premii BAFTA, Cristalul Annecy, Marele Premiu al Juriului de la Sundance şi nenumărate alte distincţii obţinute la marile festivaluri, povesteşte fuga unui bărbat din Afganistan în Danemarca. O poveste despre apartenenţă şi despre căutarea identităţii, construită în jurul unui secret ţinut bine ascuns timp de mai bine 20 de ani.

"Unicorn Wars" spune povestea armatei ursuleţilor de pluş care duce un război crâncen cu unicornii în cel mai recent film scris şi regizat de artistul spaniol Alberto Vazquez.

"Totul se petrece într-o pădure fermecată, teritoriu ocupat de duşmanii vechi ai urşilor, pe care doi tineri recruţi, îndoctrinaţi până la sânge, sunt trimişi să-l elibereze, luând parte la o misiune mult prea periculoasă pentru nivelul lor de pregătire. Nicio asemănare cu situaţia politică şi militară globală nu este întâmplătoare în Unicorn Wars, fabula animată anti-război recent lansată în competiţia de la Annecy", se arată în prezentarea peliculei.

Filmul "Insula", cel mai recent lungmetraj al Ancăi Damian, surprinde aspecte presante ale contemporaneităţii: migraţia, ecologia, efectele consumului excesiv de tehnologie. Inspirat din piesa de teatru cu acelaşi nume a lui Gellu Naum, "Insula" este o comedie suprarealistă bazată pe interpretarea poveştii lui Robinson Crusoe.

Filmul prezentat în premieră la Rotterdam îl prezintă pe Robinson în ipostaza unui doctor care se retrage pe o insulă, populată de imigranţi şi activişti. Ada Milea şi Alexander Bălănescu sunt două dintre vocile personajelor principale."Icarus", lungmetrajul de debut al animatorului Carlo Vogele, cunoscut pentru implicarea sa în dezvoltarea unora dintre cele mai populare personaje Pixar, revizitează legenda Minotaurului.

"Tânărul Icar duce o viaţă fericită în atelierul de sculptură al tatălui său, celebrul inventator Dedal. O prietenie tandră se naşte între el şi un băieţel cu cap de taur care trăieşte ascuns în palatul regal din Cnossos. Când regele Minos îl întemniţează pe "Monstru" în labirintul secret construit de Dedal, Icar îşi pierde singurul prieten şi, odată cu el, încrederea într-un tată mult iubit", se arată în prezentarea filmului.

Regizorul israelian Ari Folman, autorul multi-premiatului "Waltz with Bashir", se întoarce la Anim'est cu "Unde este Anne Frank" /"Where is Anne Frank" - un film pentru întreaga familie care spune povestea lui Kitty, prietena imaginară a Annei Frank, căreia cea din urmă îi dedică jurnalul său, scris pe vremea când ea avea 13 ani, iar Olanda se afla sub ocupaţie nazistă. Filmul s-a bucurat de o premieră mondială la Cannes şi s-a aflat printre nominalizaţii la Premiile Academiei Europene de Film.

Festivalul Anim'est este un proiect al Asociaţiei Animest, co-finanţat de Programul MEDIA al Uniunii Europene, Centrul Naţional al Cinematografiei, Institutul Cultural Român şi Groupama Asigurări, cu sprijinul Goethe Institut şi Studioset.