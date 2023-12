A apărut lista scurtă cu candidații la Oscar în 10 categorii

Serviciul de presă al Academiei Americane de Arte și Științe Cinematografice a anunțat anterior că cea de-a 96-a ceremonie de decernare a premiilor va avea loc pe 10 martie 2024.

Academia Americană de Arte Cinematografice a prezentat lista scurtă a candidaților pentru premiile Oscar pentru film în 10 categorii. Lista a fost publicată joi pe site-ul academiei.

Există 15 filme în categoria Cel mai bun lungmetraj străin, inclusiv Perfect Days al regizorului japonez Wim Wenders, TOTEM al regizoarei mexicane Lila Aviles, La Sociedad de la Nieve al regizorului spaniol Juan Antonio Bayona, „Zona de interes” al regizorului britanic Jonathan Glazer, „20 de zile în Mariupol” al regizorului ucrainean Mstislav Chernov, precum și filme din Armenia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Tunisia, Maroc.

Categoria Cea mai bună muzică include filme precum „Barbie”, „Oppenheimer”, „Băiatul și pasărea” (Kimitachi wa Dou Ikiru ka), „Indiana Jones și roata destinului”, Dial of Destiny, „Spider-Man”. : Peste versul-păianjen”.

Lista scurtă pentru categoria Cel mai bun film documentar a inclus: American Symphony al regizorului american Matthew Heineman, Beyond Utopia al regizoare americane Madeleine Gavin, La memoria infinita al regizoarei chiliene Maty Alberdi, „Olfa's Daughters” (Les filles d'Olfa) al regizorului tunisian Kuter Ben Hanyi , „20 de zile în Mariupol” al regizorului ucrainean Mstislav Chernov, „Vedere din spate” al regizorului polonez Maczek Hamela, „Stamped from the Beginning: A History of Racism in America” ​​al regizorului american Roger Ross Williams.

În plus, candidații pentru prestigiosul premiu de film vor concura și la categoriile „Cel mai bun scurtmetraj documentar”, „Cel mai bun machiaj și coafuri”, „Cel mai bun cântec”, „Cel mai bun scurtmetraj de animație”, „Cel mai bun scurtmetraj”, „Cel mai bun sunet”. ”, „Cele mai bune efecte vizuale”.

Anterior, serviciul de presă al Academiei Americane de Arte Cinematografice a relatat că cea de-a 96-a ceremonie a Premiilor Academiei va avea loc pe 10 martie 2024, iar gazda sa va fi comediantul Jimmy Kimmel.

Fileme care au rulat în cinematografele din Los Angeles timp de cel puțin șapte zile consecutive în anul calendaristic anterior anului decernării premiului sunt eligibile pentru nominalizări la Oscar.

Statueta Oscar înfățișează un cavaler stând pe o bobină de film și ținând o sabie lungă în fața lui. Înălțimea sa este de 34 cm, greutatea este de 3,85 kg. În prezent, premiul este acordat pentru 23 de categorii.