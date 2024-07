Filmul „Twisters”, pe primul loc în box-office-ul nord-american

După aproape 30 de ani de la lansarea blockbusterului „Twister", filmul care a revoluționat modul în care vedem tornadele, universul tornadelor se întoarce pe marele ecran cu un nou capitol captivant. „Twisters", un remake modernizat al peliculei din 1996, a fost lansat cu succes și a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, aducând în prim-plan o poveste actualizată despre condiții meteorologice extreme.

Filmul, regizat de Lee Isaac Chung, cunoscut pentru succesul său cu „Minari", a reușit să adune 80,5 milioane de dolari în primele trei zile de la lansare, stabilind un nou standard pentru remakes în genul acțiune-aventură. Conform specialiștilor de la FranchiseRe, această performanță reprezintă o realizare excepțională, depășind cu mult media încasărilor pentru acest tip de filme.

Filmul aduce o interpretare modernă a tematicii filmului original, prezentând-o pe Kate Carter, o expertă în furtuni interpretată de Daisy Edgar-Jones, care se alătură unui vânător de tornade, Tyler Owens, jucat de Glen Powell. Povestea ia naștere în contextul unei tornade devastatoare în Oklahoma, unde Carter și Owens trebuie să colaboreze pentru a înfrunta puterea naturii.

Chung, la prima sa experiență în lumea filmelor de acțiune cu buget substanțial, folosește tehnologie avansată și se adresează unei noi generații de iubitori de adrenalină. Filmarile au beneficiat de consultanță din partea meteorologilor și oamenilor de știință în climatologie, asigurându-se astfel că filmul reflectă cât mai fidel realitatea și provocările legate de furtuni.

„Ne-am consultat cu persoane din domeniul ştiinţei climatice, dar şi al ştiinţei tornadelor. Am încercat să includem cât mai mult astfel de conţinut în film ca să reprezentăm realitatea, dar şi pe oamenii de ştiinţă, care sunt eroi din multe puncte de vedere. Dacă suntem în căutarea unor soluţii, trebuie să le aşteptăm de la oamenii de ştiinţă”, a spus regizorul Lee Isaac Chung

Glen Powell, care îl interpretează pe Owens, a declarat că experiența personală a avut un impact profund asupra sa. „Când aveam nouă ani, o tornadă a trecut prin Jarrell, Texas. Am fost blocați acolo și am făcut curat după. A fost un moment care m-a marcat pentru tot restul vieții”, a spus Powell.

Acest sentiment de impact personal și colectiv este central în „Twisters", care explorează nu doar modul în care oamenii reacționează în fața furtunilor, dar și efectele pe termen lung ale acestora.

În ceea ce privește impactul dorit de realizatori, Chung speră ca „Twisters" să inspire o nouă generație în domeniul meteorologiei și al cercetării climatice, similar cu modul în care filmul original a influențat spectatorii de acum aproape trei decenii.

„Twisters" este în cinematografele din întreaga din 10 iulie, promițând să aducă o combinație explozivă de acțiune, tehnologie avansată și o poveste captivantă despre provocările naturii.

În box-office-ul nord-american, "Twisters" a fost urmat de "Despicable Me 4", care a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 23,8 milioane de dolari, și "Inside Out 2", pe locul al treilea, cu 12,8 milioane de dolari. Alte filme notabile din top 5 includ thrillerul psihologic "Longlegs" și horrorul "A Quiet Place: Day One", cu încasări de 11,7 milioane de dolari și respectiv 6,1 milioane de dolari.