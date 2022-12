Cele mai bune filme de Crăciun din istorie: top Rotten Tomatoes. „Singur acasă“ e o surpriză uriașă VIDEO

Filme clasice precum „It's a Wonderful Life“ (1946), dar și blockbustere precum „Die Hard“ se regăsesc în acest top, care are, însă, și câteva surprize.

Filmele clasice de Crăciun încă sunt preferatele cinefililor chiar și la zeci de ani de la lansare, astfel că trei pelicule consacrate se află în top 10 al agregatorului Rotten Tomatoes. Și dacă cineva mai are dubii că „Die Hard 1/Greu de ucis“ (1988), cu Bruce Willis, este un film de Crăciun, Rotten Tomatoes certifică acest lucru și nu numai, ci și faptul că este unul dintre cele mai bune filme de Crăciun din toate timpurile.

„Meet Me in St. Louis“, o comedie romantică a studiourilor MGM, cu actrița Judy Garland în rolul principal, a fost desemnat cel mai bun film de Crăciun din toate timpurile.

O surpriză uriașă este seria „Singur acasă“. Doar primul film din serie „Home alone/Singur acasă“ (1992) a ajuns în top, însă doar pe locul 80, în timp ce „Singur acasă: Pierdut în New York“ (1992) nu a intrat în lista celor mai bune 100 de filme de Crăciun din istorie.

Iată top 10 cele mai bune filme de Crăciun

1. Meet Me in St. Louis (1944)

2. The Shop Around the Corner (1940)

3. Miracle on 34th Street (1947)

4. Tangerine (2015)

5. Klaus (2019)

6. The Nightmare Before Christmas (1993)

7. Little Women (2019)

8. Die Hard (1988)

9. Carol (2015)

10. It's a Wonderful Life (1946)