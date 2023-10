Documentar despre David Beckham și noul sezon din „Lupin“, câteva dintre noutățile lunii pe Netflix

Câteva zeci de titluri noi vor fi disponibile de platforma de streaming, în luna octombrie. Pe listă sunt „Lupin: Partea 3”, „Pain Hustlers”, documentarul „Beckham” și serialul „The Fall of the House of Usher”.

Beckham – DOCUMENTAR NETFLIX, din 4 OCTOMBRIE

BECKHAM, un documentar cu patru părți, spune povestea nevăzută a unui star al fotbalului devenit reper cultural. Deși numele lui David Beckham este unul dintre cele mai cunoscute de pe planetă, puțini îl cunosc cu adevărat. De la începuturile umile într-o familie din clasa muncitoare din estul Londrei, perseverența și dorința lui de a câștiga și lupta pentru a găsi echilibrul între ambiție, iubire și familie, povestea lui David este una a măririlor și căderilor de la înălțimi amețitoare. Serialul te poartă prin tot acest carusel, dezvăluindu-ți povestea surprinzătoare, intimă și revelatoare a unuia dintre cei mai cunoscuți și atent analizați sportivi ai tuturor timpurilor.

Lupin: Partea 3 – 5 OCTOMBRIE

Nevoit să se ascundă, Assane trebuie să învețe să trăiască departe de soția și de fiul său. Conștient de suferința pe care le-o provoacă, Assane nu mai rezistă și decide să se întoarcă la Paris și să le facă o propunere nebunească, și anume să părăsească Franța și să înceapă o nouă viață în altă parte. Dar fantomele trecutului nu sunt niciodată prea departe și un eveniment neașteptat îi va da toate planurile peste cap.

Pain Hustlers – FILM NETFLIX 27 OCTOMBRIE

Liza Drake (Emily Blunt) este o mamă singură care lucrează cu ora. Ea tocmai și-a pierdut slujba și se află la capătul puterilor. O întâlnire întâmplătoare cu reprezentantul de vânzări a unei companii farmaceutice Pete Brenner (Chris Evans) o pune pe o traiectorie ascendentă din punct de vedere economic, dar dubioasă din punct de vedere etic, pe măsură ce este implicată într-o periculoasă schemă de escrocherie. Confruntarea cu șeful ei din ce în ce mai deranjat (Andy Garcia), starea medicală înrăutățită a fiicei ei (Chloe Coleman) și o conștientizare tot mai mare a devastării pe care compania o provoacă o obligă pe Liza să-și analizeze alegerile. Pain Hustlers privește printr-o lentilă tăioasă, dar revelatoare la ceea ce unii oameni fac din disperare, iar alții din lăcomie. Filmul este regizat de câștigătorul premiului BAFTA David Yates, produs de Lawrence Grey, și îi are în distribuție și pe Catherine O’Hara, Jay Duplass și Brian d’Arcy James.

LISTA EXTINSĂ CU TITLURI:

3 OCTOMBRIE 2023

Beth Stelling: If You Didn’t Want Me Then – SPECIAL DE COMEDIE NETFLIX

Într-un stand-up relaxat, comediana Beth Stelling îmbătrânește în ani câinești, merge cu cortul alături de un soț fals și monitorizează armata de ratoni a tatălui ei.

4 OCTOMBRIE 2023

Keys to the Heart – FILM NETFLIX

Singur și cu probleme, un boxer se mută împreună cu mama pierdută în copilărie și cu fratele autist, dar trebuie să se adapteze la viața într-o familie pe care nu o știe.

Race to the Summit – DOCUMENTAR NETFLIX

Neînfricații alpiniști Ueli Steck și Dani Arnold sunt rivali, sfidând moartea pentru a atinge recorduri de viteză pe versanții nordici ai Alpilor elvețieni.

5 OCTOMBRIE 2023

Everything Now – SERIAL NETFLIX

O tulburare de alimentație îi ia luni din viață, așa că Mia, o fată de 16 ani, concepe o listă de experiențe esențiale pentru o adolescentă și recuperează timpul pierdut.

6 OCTOMBRIE 2023

A Deadly Invitation – FILM NETFLIX

O mare amatoare de crime adevărate e prinsă în ițele uciderii surorii ei în înalta societate. Cu o vilă plină de suspecți spilcuiți, ea trebuie să găsească vinovatul.

Ballerina – FILM NETFLIX

Plângând pierderea unei prietene dragi pe care n-a putut-o ajuta, o femeie bodyguard vrea să-i împlinească ultima dorință: o dulce răzbunare.

Fair Play – FILM NETFLIX

O promovare neașteptată la un fond de investiții unde competiția e acerbă aduce tensiune în relația unui cuplu, amenințând să destrame mai mult decât logodna lor recentă.

Khufiya – FILM NETFLIX

Un spion sub acoperire este ucis din cauza unui trădător dintr-o agenție secretă, iar o agentă călită ia urma informatorului, hotărâtă să-și răzbune prietenul.

7 OCTOMBRIE 2023

Strong Girl Nam-soon – SERIAL NETFLIX

Revenită în Coreea pentru a-și găsi familia, o tânără ajunge să-și pună la încercare puterile supraomenești într-un caz de droguri.

9 OCTOMBRIE 2023

Stranded with my Mother-in-Law – SERIAL NETFLIX

Pentru a câștiga un premiu uriaș, mai multe cupluri încep o călătorie într-un paradis pământean, unde au de trecut niște probe cu ajutorul soacrelor.

10 OCTOMBRIE 2023

DI4RIES: Season 2 Part 1- SERIAL NETFLIX

Îi așteaptă un nou an de școală, iar prietenii sunt acum într-o nouă clasă 3D. Vor reuși să rămână uniți când sentimentele și relațiile sunt puse la încercare?

Last One Standing: Season 2 – SERIAL NETFLIX

3, 2, 1, motor! Concursul de comedie cu dramatism scenarizat revine. Cine va supraviețui și va reuși să câștige titlul De-a râsul-plânsul?

11 OCTOMBRIE 2023

Big Vape: The Rise and Fall of Juul – DOCUMENTAR NETFLIX

În acest serial documentar, o nouă firmă de țigări electronice devine o companie de miliarde de dolari, până când o epidemie face ca succesul ei să se risipească.

Once Upon a Star – FILM NETFLIX

O echipă de proiecție cinematografică are parte de obstacole în călătoria sa prin Thailanda, în timp ce dublează live filmele îndrăgite pentru publicul înflăcărat.

Pact of Silence – SERIAL NETFLIX

O influenceriță de pe rețelele sociale se amestecă în viețile a patru femei, mânată de dorința de a afla adevărul despre nașterea ei și a se răzbuna.

12 OCTOMBRIE 2023

GOOD NIGHT WORLD – SERIAL NETFLIX

Patru membri deprimați ai unui cămin disfuncțional n-au idee că au format toți o familie fericită într-un joc de realitate virtuală captivant.

LEGO Ninjago: Dragons Rising: Season 1: Part 2 – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Cheia opririi punctului culminant al Faliilor de Contopire se află în Nucleele de Dragon. Vor putea Ninja să le găsească pe toate trei înainte de a fi prea târziu?

The Fall of the House of Usher – SERIAL NETFLIX

Pentru a-și asigura averea, doi frați lipsiți de scrupule construiesc o dinastie care începe să se destrame când moștenitorii lor mor în mod misterios, unul câte unul.

13 OCTOMBRIE 2023

Ijogbon – FILM NETFLIX

Patru adolescenți dintr-un sat din sud-vestul Nigeriei dau peste o geantă cu diamante neșlefuite, dar în scurt timp apar și alții în căutarea comorii.

The Conference – FILM NETFLIX

Un grup de angajați din sectorul public se luptă nu doar cu propriile neînțelegeri, ci și cu un criminal însetat de sânge într-un teambuilding aparent inofensiv.

15 OCTOMBRIE 2023

Camp Courage – DOCUMENTAR NETFLIX

Documentarul are în prim-plan o fetiță nevoită să fugă din fața războiului din Ucraina într-o tabără de vară din Alpi, împreună cu bunica ei. Curajul îi va fi pus la încercare.

16 OCTOMBRIE 2023

Oggy Oggy: Season 3 – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Blândul și curiosul pisoi Oggy Oggy vrea să ofere bucurie tuturor prietenilor și vecinilor săi. Dar uneori face tot felul de năzdrăvănii. Miau!

17 OCTOMBRIE 2023

Heather McMahan: Son I Never Had – SPECIAL DE COMEDIE NETFLIX

Un nou spectacol de stand-up marca Heather McMahan.

I Woke Up A Vampire – SERIAL NETFLIX

La aniversarea de 13 ani, Carmie descoperă că este jumătate om, jumătate vampir și că puterile magice complică mult viața unui elev de gimnaziu.

The Devil on Trial – DOCUMENTAR NETFLIX

Un băiat posedat de diavol, exorcizări, crimă. Prima și singura dată când „posesia demonică” a fost folosită ca apărare într-un proces de crimă din SUA.

18 OCTOMBRIE 2023

Kaala Paani – SERIAL NETFLIX

O boală misterioasă se abate asupra insulelor Andaman și Nicobar, declanșând o luptă disperată pentru supraviețuire și o cursă pentru găsirea unui leac.

19 OCTOMBRIE 2023

Bodies – SERIAL NETFLIX

Patru detectivi, patru linii temporale, o singură victimă. Pentru a salva viitorul, ei trebuie să rezolve mai întâi cazul crimei care a schimbat cursul istoriei.

Crashing Eid – SERIAL NETFLIX

Logodnicul britanic de origine pakistaneză al lui Razan vine neanunțat la sărbătoarea Eid a familiei, iar ea încercă să-i convingă că el este alesul inimii sale.

Crypto Boy – FILM NETFLIX

În urma unei dispute cu tatăl său, un tânăr cade pradă ademenitoarelor criptomonede și promisiunilor îndrăznețe de libertate financiară ale unui antreprenor.

Neon – SERIAL NETFLIX

Un aspirant la statutul de star reggaeton și cei mai buni prieteni ai săi se mută în Miami în căutarea succesului, trecând împreună peste obstacole și adevăruri dure.

20 OCTOMBRIE 2023

Big Mouth: Season 7 – SERIAL NETFLIX

Puștii din „Gură bogată” merg la liceu, dar nu înainte ca grijile legate de noii prieteni și noile școli să le facă viețile și mai grele.

Creature – SERIAL NETFLIX

Un cercetător nechibzuit cade pradă unei tragedii în Istanbul, iar ucenicul său folosește metode netestate pentru a-i continua munca, însă consecințele sunt devastatoare.

Disco Inferno – FILM NETFLIX

În timp ce se pregătește să încingă ringul de dans într-o discotecă de top din L.A., un tânăr cuplu invocă o prezență întunecată care râvnește la copilul lor nenăscut.

Doona! – SERIAL NETFLIX

Un proaspăt student înfruntă provocările vieții și ale școlii și are de gestionat o situație unică: locuiește cu o superbă fostă vedetă K-pop.

Elite: Season 7 – SERIAL NETFLIX

Omar s-a întors. Iván are inima frântă. Isadora își gestionează probleme cu familia ei periculoasă. Vor reuși elevii din Las Encinas să aibă încredere unii în alții?

Flashback – FILM NETFLIX

O profesoară de yoga își revede viața în timpul spargerii casei, soldate cu morți, și e aruncată într-o cursă disperată în trecut pentru a-l salva pe bărbatul iubit.

Kandasamys: The Baby – FILM NETFLIX

Socrii se îndreaptă spre Mauritius pentru nașterea nepotului lor și creează probleme comice în partea a patra a francizei Kandasamy.

Old Dads – FILM NETFLIX

Trei tați de vârstă mijlocie își dau seama că nu mai țin pasul cu lumea directorilor mileniali și a redutabilelor directoare de grădiniță.

Surviving Paradise – SERIAL NETFLIX

Un nou reality-show care creează dependență.

Vjeran Tomic: The Spider-Man of Paris – DOCUMENTAR NETFLIX

Responsabilul pentru spargerea de la Muzeul de Artă Contemporană din Paris din 2010 povestește cum a reușit cel mai mare jaf de obiecte de artă din istoria Franței.

23 OCTOMBRIE 2023

Princess Power: Season 2 – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Când apar probleme în regatele fructelor, aceste prințese prietene se ajută reciproc, pentru că uneori problemele sunt prea mari pentru o singură prințesă!

24 OCTOMBRIE 2023

Get Gotti – DOCUMENTAR NETFLIX

Cu relatări din ambele părți ale legii, acest documentar creat de realizatorii „Fear City” urmărește bătălia FBI-ului împotriva lui John Gotti, cunoscutul lider mafiot.

Pete Holmes: I Am Not for Everyone – SPECIAL DE COMEDIE NETFLIX

Pete Holmes ne delectează cu un stand-up despre stânjeneala de după controlul la prostată, o întâlnire diabolică în Midwest și defecțiunile căsuței vocale a mamei sale.

25 OCTOMBRIE 2023

Absolute Beginners – SERIAL NETFLIX

Aflate în vacanță la mare, două adolescente, bune prietene, întâlnesc un sportiv profesionist aspirant și încearcă să-l convingă să joace într-un scurtmetraj senzual.

Burning Betrayal – FILM NETFLIX

O contabilă vede trădarea logodnicului ei ca pe o oportunitate pentru o trezire sexuală, cu consecințe periculoase. O adaptare după romanul lui Sue Hecker.

Life on Our Planet – DOCUMENTAR NETFLIX

Incredibila poveste a celor patru miliarde de ani de viață pe Pământ este relatată într-un serial creat de Steven Spielberg și de cei care au realizat „Planeta noastră”.

26 OCTOMBRIE 2023

PLUTO – SERIAL NETFLIX

Șapte dintre cei mai avansați roboți ai lumii și partenerii lor umani sunt uciși unul câte unul, iar inspectorul Gesicht își dă seama că și el e în pericol.

27 OCTOMBRIE 2023

Sister Death – FILM NETFLIX

După o copilărie marcată de un miracol, Narcisa devine novice și începe să le predea fetelor de la o fostă mănăstire bântuită de o prezență tulburătoare.

Tore – SERIAL NETFLIX

După moartea celui mai bun prieten, un tânăr de 27 de ani imatur și dezorientat se aruncă în lumea necunoscută a sexului, drogurilor și autodescoperii.

Yellow Door: ’90s Lo-fi Film Club – DOCUMENTAR NETFLIX

Acest documentar intim explorează o epocă apusă a pasiunii cinematografice și apariția unor tineri interesați de film în Coreea de Sud, printre care și Bong Joon-ho.

31 OCTOMBRIE 2023

Ralph Barbosa: Cowabunga – SPECIAL DE COMEDIE NETFLIX

Un nou spectacol de stand-up marca Ralph Barbosa.