De Halloween „Capra cu trei iezi”, un film horror după un basm de Ion Creangă

După ce multe generații au adormit ascultând povestea lui Ion Creangă, pentru publicul de azi, de Halloween, „Capra cu trei iezi”, devine filmul horror în stil hollywoodian.

Și regizorul Victor Canache a ascultat-o când era mic. Dar, la maturitate a transformat-o într-un film care să fie pentru marele public. Invitat în Interviurile Adevărul Live, Victor Canache, spune povestea din spatele filmului „Capra cu trei iezi”, pe care îl consideră unul de Halloween.

„Capra cu trei iezi” este tipul de film de Halloween de unde ieși un pic șocat

Povestea lui Ion Creangă l-a marcat profund pe Victor Canache, chiar din copilărie. Pentru el, „Capra cu trei iezi” era basmul care îl îngrozea. Și de câte ori îl asculta vizualiza toată acțiunea.

Proiectul pe care și l-a pus în minte la 19 ani s-a materializat mai întâi în varianta scurtmetrajului în 2019, devenind în 2022 lungmetrajul „Capra cu trei iezi”, considerat un film horror sau un thriller psihologic.

Varianta cinematografică respectă povestea lui Creangă, acțiunea fiind plasată într-un sat din România, din sec 19, unde o femeie, mamă singură a trei copiii trece prin hărțuirea sexuală a unui bărbat din sat. Din povestea cinematografică, nu lipsesc elementele unui horror, thriller psihologic.

“Este un pic din fiecare. Este și un pic horror. Este și un pic thriller. Este și un pic psihologic. Eu cred că este un film bun de Halloween. Are o atmosferă care te face să ieși un pic șocat din sală, după ce îl vezi. Eu am făcut un film care să fie 100% pentru public. Și mai ales așa cum mi-am dorit eu, ca spectator să vâd un astfel de film. Nu am făcut nimic în plus. Am luat exact ceea ce mi-a oferit Ion Creangă. Și am atașat la poveste, felul meu de agândi și a lucra, așa cum am învățat și cum m-am construit ca regizor de film în cei cinci ani de muncă la Hollywood” spune Victor Canache în Interviurile Adevărul Live.

„Capra cu trei iezi” este o poveste arhicunoscută dar spusă altfel pentru marele public

Filmul lui Victor Canache, „Capra cu trei iezi” a avut premiera la TIFF 2022, unde a luat Premiul publicului despre care regizorul spune că este cea mai importantă recunoaștere pentru el.

Victor Canache recunoaște că s-a lăsat influențat de genul horror din cinematografia americană, dar el se consideră tipul de creator mainstream cinema, dar de esență bună și dedicat publicului. Iar lecția aceasta a învățat-o în SUA, atât timp cât a lucrat ca actor și cascador la Los Angeles.

În anul 2019, regizorul a demarat proiectul„Capra cu trei iezi”, care a fost la acea vreme doar un scurtmetraj, cu aceași distribuție: Maia Morgenstern și Marius Bodochi.

Doar că varianta scurtă nu era filmul „Capra cu trei iezi” pe care Victor Canache îl avea în minte, bazat pe povestea lui Ion Creangă. Așa că l-a transformat într-un lungmetaj cu mare succes de public și care va avea premiera în România în 28 octombrie 2022.

“Am făcut acest film pentru că mi-am dorit să văd un astfel de film, aici, în România. O poveste arhicunoscută, dar spusă altfel, pentru noi românii” spune Victor Canache, în ediția Adevărul Live.

Poți să urmărești integral aici, ediția Interviurile Adevărul Live , realizată și moderată de Antoaneta Banu, Invitat actorul, cascadorul și regizorul de film, Victor Canache.