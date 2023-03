Comedia de pe Netflix care te va ține lipit de televizor. Actorul faimos din distrbuție VIDEO

În cazul în care sunteți în căutarea unui film, noi avem recomandarea ideală. Filmul „The Intern/ Internul” îi are ca protagoniști pe celebrul Robert De Niro și pe Anne Hathaway.

Filmul a fost produs și regizat de Nancy Meyers în anul 2015. În această peliculă celebrul actor Robert De Niro joacă rolul unui văduv (Ben Whittacker), în vârstă de 70 de ani, care nu este mulțumit de viața de pensionar. Astfel, acesta hotărăște să aplice pentru rolul de stagiar în firma lui Jules Ostin (Anne Hathaway).

Whittacker are o experiență de 40 de ani, iar Jules este o antreprenoare din lumea modei care nu are timp nici să servească prânzul. Acesteia îi place să aibă totul sub control și se simte amenință de Ben.

