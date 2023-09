Ce mari au crescut! Fiicele lui Adam Sandler joacă alături de actor într-un film de succes de pe Netflix

Făcând un pas în spate pentru a-și lăsa fiicele să strălucească și adoptând rolul de tată amuzant, Adam Sandler a primit aprecieri de la Rotten Tomatoes, un celebru site de recenzii pentru producțiile cinematografice din Statele Unite. Actorul joacă în filmul „You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”, care poate fi urmărit pe Netflix.

În urmă cu șase ani, fiicele lui Adam Sandler, Sadie și Sunny, nu erau prea interesate de creațiile cinematografice ale tatălui lor. „Le puneam să vizioneze filmele în care jucam pentru că ele insistau. La început erau entuziasmate, dar după vreo 20 de minute începeau să se plictisească și îmi cereau să schimbăm filmul.”, spunea Sandler, într-un interviu cu Ellen DeGeneres din 2017, scrie Vanityfair.com.

Iată că timpul a trecut, iar Adam Sandler apare în primul lui film alături de cele două fiice ale sale, Sunny (14 ani) și Sadie (17 ani). „You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah” este o producție cinematografică în care scenele de comedie sunt la ele acasă.

Astfel, făcând echipă cu propriile sale fiice, Adam Sandler a atins un nou nivel de succes: filmul său a primit cel mai mare scor pozitiv pe Rotten Tomatoes. Pelicula, regizată de Sammi Cohen și cu scenariul realizat de Alison Peck, se bucură de o popularitate mare în Statele Unite, primind recenzii pozitive de 96%.

Adaptat din romanul pentru tineri scris de Fiona Rosenbloom în 2005, îl film este distribuită și soția lui Adam Sandler, Jackie, care joacă rolul mamei celei mai bune prietene ale lui Stacy.

În film, el este Danny Friedman, un tată devotat și stângaci, care caută să aducă un zâmbet pe fața fiicelor sale.

Cu acest nou film, Sandler pare să sugereze că viitorul său în lumea cinematografică ar putea fi strâns legat de colaborările în care sunt incluși și ceilalți membri ai familiei.

Cu un umor autoironic, Adam Sandler a avut un traseu oscilant pe Rotten Tomatoes, de exemplu, în 2018 pentru filmul „100% Fresh" a primit un scor de 90%. Chiar dacă nu a fost întotdeauna o țintă ușoară pentru critici, Sandler a avut parte și de succes, ca în cazul filmelor „Hustle" (93%), „The Meyerowitz Stories" (92%) și „Uncut Gems" (91%).

Însă când pleacă într-o vacanță tropicală cu prietenii și transformă experiența într-un film, criticii observă acest lucru, așa că primit note pe măsură pentru „Grown Ups” (10%), „Blended” (15%) și „Just Go With It” (19%).

Adam Sandler, celebru în toată lume pentru filmele în care a jucat

Adam Sandler este un actor, comedian, scenarist și producător american, cunoscut pentru rolurile sale în comedii ca „Happy Gilmore", „Billy Madison" și „The Waterboy". A avut și prestații apreciate în filme dramatice, cum ar fi „Uncut Gems" și „Punch-Drunk Love". Este fondatorul casei de producție Happy Madison Productions și a avut un impact semnificativ în industria divertismentului.

Actorul este cunoscut și pentru rolurile sale în filme în care a jucat cu Jennifer Aniston. Cei doi sunt vechi prieteni și colaboratori în industria cinematografică. Au jucat împreună în filme precum „Just Go With It" (2011) și „Murder Mystery" (2019), ambele fiind comedii care au avut un succes comercial considerabil. Chimia lor pe ecran și relația de prietenie de lungă durată au făcut din aceste filme opțiuni populare pentru public.