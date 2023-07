„Carbon“, propunerea Moldovei la Oscar, în cinematografele din România. A avut încasări record la box office-ul moldovenesc VIDEO

După succesul de la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), comedia cu gust amar își propune să cucerească publicul român prin povestea sa captivantă și personajele memorabile.

Transilvania Film anunță din 5 iulie avanpremiera în cinematografele din întreaga țară a celui mai de succes film moldovenesc, „Carbon“, în regia lui Ion Borș. Pelicula a câștigat Premiul Publicului la TIFF 2023.

Acțiunea filmului are loc în Moldova anului 1992, în timpul războiului de pe Nistru, și urmărește povestea unui tânăr tractorist care, din dorința sa naivă de a-și construi un viitor alături de iubita sa, pornește într-o călătorie plină de peripeții în căutarea împlinirii visurilor. Însă o descoperire sinistră transformă călătoria într-o aventură plină de situații absurde, în care eroul se confruntă cu indiferență, lăcomie și prostie din partea celor din jur.

„Carbon“ marchează debutul regizoral al lui Ion Borș și se bucură de recunoaștere internațională. Filmul a devenit cel mai de succes film moldovenesc din ultima perioadă, obținând un record de încasări la box office în Moldova și fiind primul film moldovenesc proiectat în cinematografele din România. De asemenea, „Carbon“ a fost selectat ca propunere oficială a Republicii Moldova pentru Premiile Oscar, iar succesul său l-a dus în peste 25 de orașe din întreaga lume.

Ion Borș s-a născut pe 21 mai 1990. În anul 2013 a absolvit studiile de actorie la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Moldova. Din 2017 este fondatorul Kantora Film Production. A regizat și produs primul său scurtmetraj, intitulat „Plus minus unu/One Less One More“, care a câștigat trei premii importante la RAVAC IFF și a fost proiectat la Festivalul de Film Cottbus. „One Less One More“ a obținut premiul pentru cel mai bun debut internațional la Huesca Film Festival din Spania.