Regizorul Oliver Stone foarte acid, la TIFF: „Oamenii din showbiz sunt niște idioți. Filmele au devenit jocuri video“

Multipremiatul regizor Oliver Stone a transmis, de la TIFF, atacuri dure spre producătorii de la Hollywood, argumentând că filmele au pierdut orice contact cu realitatea, transformându-se în jocuri video. „John Wick 4 este dezgustător”, a exemplificat el.

Oliver Stone a fost, săptămâna trecută (mijloc de iunie 2023), în România, la Cluj-Napoca, pentru a primi un premiu pentru întreaga carieră din partea Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

Organizatorii au programat și o mică retrospectivă în onoarea regizorului de trei ori câștigător al Oscarului, inclusiv cel mai recent film al său, documentarul pro-energie nucleară „Nuclear Now”, care a avut premiera, anul trecut, la Festivalul de Film de la Veneția.

Înainte de a primi premiul, Stone s-a întâlnit cu reporterul de la publicația Variety pentru a discuta despre opoziția de lungă durată a Hollywood-ului față de energia nucleară, care s-a manifestat în filme care provoacă teamă, precum „The China Syndrome” și „Silkwood” până la horror-uri șocante din anii 1950, ale căror insecte gigantice iradiate și nori nucleari în formă de ciuperci au intrat în fricile subconștiente ale americanilor din era nucleară.

„Deși ar fi greu de caracterizat aceste temeri ca fiind deplasate după ororile de la Hiroshima, Stone insistă totuși că energia nucleară a fost defăimată pe nedrept și susține că nu este doar curată, abundentă și sigură, ci poate cea mai bună speranță a omenirii de a evita o catastrofă climatică iminentă”, scrie Variety.

„Îmi place nuclearul. Îl poți mânca la micul dejun”, a spus el. „Dar nu le place energia nucleară (la Hollywood) pentru că nuclearul îi sperie.”

„Oamenii din showbiz sunt niște idioți”

Regizorul a descris procesul de realizare a filmului „Nuclear Now” drept ca fiind extrem de dificil, după ce a fost refuzat în mod repetat de oricine care i-ar asculta propunerea. „A fost respins. A fost respins la naștere”, a spus el. „Fără finanțare. Nicio companie nu a vrut să-l facă. Nici Netflix. E o nebunie." (La un eveniment în cadrul căruia s-a întâlnit cu participanții la festival în dimineața următoare, Stone a continuat să spună: „Oamenii din showbiz sunt niște idioți. Pur și simplu merg cu tendințele, merg doar cu moda – este o afacere de modă.”)

Stone și-a petrecut o mare parte din ultimul deceniu la periferia industriei cinematografice, deși el insistă că nu are o atitudine negativă față de Hollywood. „M-am înțeles în afaceri. Întotdeauna am supraviețuit.”, a spus el.

Este o subestimare poate neobișnuită pentru un regizor notoriu care în anii '80 și '90, a fost unul dintre realizatorii de film esențiali ai lumii, cu o serie de pelicule care au avut succes și la critici, și la public, printre care „Platoon”, „Wall Street”, „Natural Born Killers” și „Born on the 4th of July”, notează jurnalistul de la Variety.

Niciunul dintre filmele sale din ultimii ani, însă, nu a avut același impact.

„John Wick 4 este dezgustător”

„Am văzut „John Wick 4” în avion. (...) Cred că filmul este dezgustător. Dezgustător. Nu știu ce gândesc oamenii”, a spus el. „Poate că mă uitam la „G.I. Joe” când eram copil. Dar (Keanu Reeves) ucide trei, patru sute de oameni în nenorocitul de film. Și ca militar veteran, trebuie să vă spun, niciuna dintre aceste scene nu este credibilă. Îmi dau seama că este un film, dar a devenit un joc video mai mult decât un film.”

Stone a continuat: „S-a pierdut legătura cu realitatea. Publicului poate că îi place jocul video. Dar pe mine mă plictisește așa ceva”, a continuat el.

„Câte mașini se pot prăbuși? Câte cascadorii poți face? Care este diferența dintre „Fast and Furious” și un alt film? Este doar un lucru după altul. Indiferent dacă este un personaj super-uman Marvel sau doar o ființă umană precum John Wick, nu există nicio diferență. Nu este credibil.”

Dacă sună ca niște struguri acri de la regizorul în vârstă de 76 de ani, totuși, Stone spune că „nu se plânge”. „Am făcut 20 de lungmetraje. Poate voi face 21 înainte de a pleca. Ar fi frumos”, a spus el. „Am unul în minte, dar nu am de gând să-ți spun despre ce este vorba.”

„Se gândeasc doar la cum le vor comercializa”

Poate că Stone este supărat pe sistem, poate că sistemul s-a plictisit de interpretările sale din ce în ce mai irascibile - scriu jurnaliștii de la Variety. („Pe măsură ce am îmbătrânit, am devenit mai supărat, nu mai puțin supărat”, a spus el. „Eram un băiat convențional. Voiam să fiu iubit. Dar mi-am dat seama că nu pot fi iubit.”)

În ultimii ani, regizorul a găsit în schimb o platformă pentru opiniile sale politice, adesea polarizante, cu documentare precum „JFK Revisited: Through the Looking Glass”, „The Putin Interviews” și Snowden” - scrie Variety.

Stone a avut succes înainte de perioada în care bugetele pentru realizarea unor filme au ajuns la 200 de milioane de dolari, pelicule inspirate din benzi desenate la care s-a folosit masiv imagini generate de calculator și care au beneficiat de costuri de publicitate care rivalizează cu PIB-ul unei mici națiuni insulare.

„Când fac filme acum, producătorii se gândeasc doar la cum le vor comercializa, la cine le va viziona? Desigur, aceasta este un criteriu. Dar devine singurul criteriu”, a spus Oliver Stone.