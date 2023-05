Cannes 2023. Cinci filme pe care ar trebui să le vezi anul acesta | VIDEO

Cele mai mari nume ale cinematografiei internaționale se vor afla săptămâna aceasta pe Coasta de Azur pentru Festivalul anual de film de la Cannes.

Harrison Ford, Leonardo DiCaprio și Phoebe Waller-Bridge se vor număra printre vedetele pe care fanii filmului speră să le vadă pe covorul roșu, potrivit BBC.

În cadrul festivalului vor fi prezentate în premieră filme de Martin Scorsese, Wes Anderson și Ken Loach, alături de alte zeci de filme.

Este posibil să apară chiar și Johnny Depp, care revine pe marele ecran pentru prima dată de la lunga sa confruntare juridică cu fosta soție Amber Heard.

1. „Indiana Jones and the Dial of Destiny”

Ultimul rol al lui Harrison Ford în interpretarea neînfricatului arheolog cu biciul în mână Indiana Jones se numără printre cele mai așteptate filme ale festivalului.

În premiera mondială a filmului „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, eroul de acțiune în vârstă de 80 de ani va purta jacheta de piele și celebra pălărie pentru a cincea și ultima oară.

Printre actorii care joacă în acest film se numără și Phoebe Waller-Bridge din „Fleabag”, care s-a născut la patru ani după lansarea primului film din franciză, în 1981.

Fanii vor fi nerăbdători să vadă rezultatele efectelor speciale de „de-îmbătrânire” asupra lui Ford în scenele de început, iar munca regizorului James Mangold va fi, de asemenea, analizată.

„Dial of Destiny” este primul film Indiana Jones care nu este regizat de Steven Spielberg - deși acesta are funcția de producător executiv.

2. „Jeanne du Barry”

După procesul lung și anevoios pe care l-a avut cu fosta sa soție Amber Heard, viitorul carierei cinematografice a lui Johnny Depp părea să fie în pericol.

Dar, la trei ani după ce a fost eliminat din franciza „Fantastic Beasts”, revenirea sa pe marele ecran în rolul lui Ludovic al XV-lea din filmul „Jeanne du Barry” va deschide festivalul de la Cannes.

Depp vorbește în franceză în filmul care spune povestea fiicei unei croitorese sărace care a devenit ultima amantă oficială a regelui francez.

Personajul principal este interpretat de Maïwenn, actrița franceză omonimă, care a scris și regizat și filmul în limba franceză.

Maïwenn, la rândul ei, nu se ferește de controverse. Ea a criticat mișcarea #metoo, iar săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni, a recunoscut că a scuipat un jurnalist.

3. „Asteroid City”

Asteroid City este un viitor film american de comedie romantică științifico-fantastică, regizat și co-produs de Wes Anderson, cu un scenariu de Anderson dintr-o poveste a lui Anderson și Roman Coppola. Filmul urmărește evenimentele transformatoare care au loc la o convenție anuală Junior Stargazer în 1955.

4. „The Old Oak”

Ken Loach are o istorie de invidiat la Cannes, câștigând de două ori râvnitul premiu „Palm d'Or” - pentru „The Wind That Shakes the Barley” în 2006 și „I, Daniel Blake” în 2016.

Ar putea el să obțină o a treia distincție pentru cel mai bun film la vârsta de 86 de ani?

Cel mai recent proiect al său este „The Old Oak”, despre ultimul pub rămas într-o fostă comunitate minieră din County Durham, unde există un aflux de refugiați sirieni.

Loach a declarat că a vrut să facă un film care să fie optimist, dar care să evidențieze și dificultățile situației.

Proprietarul pub-ului, TJ Ballantyne, este interpretat de un pompier local pensionat, Dave Turner, în timp ce refugiați autentici au fost, de asemenea, recrutați pentru a participa la film.

„Sincer, habar nu am ce fac”, a declarat Turner pentru BBC Look North anul trecut. „Este înspăimântător, nu există alt cuvânt pentru a-l descrie. Dar pentru că este Ken Loach și pentru că oamenii din jurul lui te fac să crezi că poți să o faci - acesta este motivul pentru care mă aflu aici”.

5. „Killers of the Flower Moon”

Un nou film al lui Martin Scorsese stârnește întotdeauna un fior de entuziasm printre cinefili.

La acest lucru se adaugă și sentimentul că în acest film joacă Leonardo DiCaprio și Robert De Niro.

Cu rapoarte conform cărora DiCaprio a numit deja „Killers of the Flower Moon” o „capodoperă” și chiar s-a discutat de pe acum pe rețelele de socializare despre Oscaruri, entuziasmul înainte de premiera de la Cannes este în creștere.

Bazat pe o carte de David Grann, filmul descrie crimele în serie ale membrilor Națiunii Osage - un trib de nativi americani - în Oklahoma anilor 1920.

Cunoscută sub numele de „Domnia terorii”, această crimă a declanșat o anchetă majoră a FBI, la care a participat și J Edgar Hoover.

În ciuda duratei sale de trei ore și 26 de minute, Scorsese a declarat că filmul este conceput pentru a fi văzut în cinematografe. „Acesta este un film pentru marele ecran și asta am făcut, după cum veți vedea”, a spus el.