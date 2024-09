„Anul Nou care n-a fost” a fost numit cel mai bun film la secțiunea Orizzonti în cadrul celei de-a 81-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, conform site-ului oficial evenimentului.

Filmul, care a fost regizat, scris și produs de Bogdan Mureșanu, a obținut două premii la această ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Este vorba despre premiul FIPRESCI, acordat de juriul Federației Internaționale a Criticilor de Film, și de premiul Bisato d'Oro 2024 pentru Cel mai bun scenariu, oferit de criticii independenţi, conform Agerpres.

Cea de-a 81-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția a avut loc în perioada 28 august – 7 septembrie.

„Dedic acest premiu întregii echipe care a lucrat la acest amplu film, cu peste 40 de actori minunați. De asemenea, pentru că acest film amintește și despre viața sub un regim dictatorial dedic acest premiu tuturor oamenilor din lume aflați încă această situație, care caută demnitate, libertate și umanitate. Sper să aveți un An Nou așa cum am avut și noi”, a declarat regizorul Bogdan Mureșanu, conform unei postări făcute pe pagina de Facebook a filmului.

Filmul va avea premiera în țara noastră la data de 24 septembrie. Din distribuie fac parte următorii actori: Adrian Văncică, Nicoleta Hâncu, Mihai Călin, Andrei Miercure, Emilia Dobrin, Iulian Postelnicu, Manuela Hărăbor, Ioana Flora, Ada Galeș, Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuț Popescu, Theodor Șoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angeel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuț, Sorin Cociș, Marius Damian, Marian Adochiței, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma, dar și alții.