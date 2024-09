Filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”, regizat de Emanuel Pârvu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2025, categoria „Cel mai bun lungmetraj internaţional”.

Cel mai nou film scris şi regizat de Emanuel Pârvu, „Trei kilometri până la capătul lumii” (Three Kilometres to the End of the World), este propunerea României pentru Premiile Oscar 2025, categoria “Cel mai bun lungmetraj internaţional”.

Filmul a fost ales de comisia de selecţie, alcătuită din profesionişti din industrie: Gabriela Albu – producător şi consultant, Ruxandra Ghiţescu – regizor, Andrei Tănăsescu – selecţioner de festival de film, Alexandru „Doru” Spătaru – scenarist şi director de imagine, Octav Chelaru – regizor.

Potrivit Comisiei de Selecţie, „Trei kilometri până la capătul lumii”, regizat de Emanuel Pârvu, se bucură de vizibilitate semnificativă şi de apreciere în circuitul festivalier internaţional, având un palmares impresionant (Queer Palm la Cannes şi Inima Sarajevo). Aceste realizări, precum şi recunoaşterea din partea unor cineaşti influenţi, cresc şansele filmului de a impresiona la Oscaruri.

„Filmul reuşeşte să captiveze prin complexitatea personajelor, iar locul ales pentru amplasarea poveştii asigură o perspectivă specifică şi distinctă în rândul candidaţilor. Prin nuanţe subtile, pelicula sondează probleme contemporane, aducând o contribuţie valoroasă la discuţiile actuale. Cu o majoritate de voturi, Comisia de Selecţie a considerat că -Trei kilometri până la capătul lumii- este cea mai potrivită alegere pentru a reprezenta România la Oscaruri în acest an, datorită impactului său emoţional şi capacităţii de a rezona cu un public internaţional”, mai arată comisia, potrivit News.ro.

Trei kilometri până la capătul lumii a avut premiera în Competiţia Oficială a Festivalului de la Cannes unde a fost distins cu Queer Palm, ulterior a fost prezentat în selecţiile de la Karlovy Vary, Ierusalim – Premiul pentru cel mai bun regizor şi Sarajevo unde a fost distins cu Premiul Cineuropa şi Trofeul Festivalului pentru cel mai bun film. Premiera naţională a avut loc la Cluj, în cadrul TIFF, iar apoi la festivalul ANONIMUL.

Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumitrache şi Laura Vasiliu joacă în rolurile principale. Din distribuţie mai fac parte actorii Valeriu Andriuţă, Ingrid Micu-Berescu, Adrian Titieni, Vlad Brumaru şi Vlad Ionuţ Popescu.

Trei kilometrii până la capătul lumii este o producţie Asociaţia FamArt , co-produs de FamArt Films Production şi realizată cu sprijinul Centrul Naţional al Cinematografiei.

Premiera în cinematografe: 11 octombrie 2024! În prezent filmul poate fi văzut în Bucureşti, în cadrul Retrospectivei ANONIMUL.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2025 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 17 decembrie 2024, iar selecţia finală pe 17 ianuarie 2025. Cea de-a 97-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 2 martie 2025, la Los Angeles.