Angela Bassett şi Mel Brooks vor fi recompensaţi cu Oscaruri onorifice

Regizorul şi actorul de comedie Mel Brooks, care va împlini vârsta de 97 de ani în această săptămână, va fi recompensat cu un Oscar onorific pentru întreaga sa carieră, alături de alte personalităţi ale industriei de divertisment, precum actriţa Angela Bassett, la Governors Awards 2023, a anunţat luni Academia de film americană, informează AFP şi DPA.

Mel Brooks, regizor, producător, scenarist şi actor, şi-a început cariera scriind scenete de comedie pentru emisiunile de televiziune prezentate de Sid Caesar şi a fost unul dintre creatorii serialului TV „Get Smart”, potrivit Agerpres.

În 1967, a scris şi a regizat primul său film, „The Producers”, în care l-a ridiculizat pe Hitler. Acel film i-a adus lui Mel Brooks premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original şi a fost adaptat ulterior într-un musical pus în scenă pe Broadway.

Mel Brooks, un maestru al comediei hollywoodiene, a cultivat umorul ireverenţios în producţiile sale şi este unul dintre puţinii artişti care au câştigat toate cele patru trofee majore atribuite de industria de divertisment americană - Oscar (cinematografie), Emmy (televiziune), Tony (teatru) şi Grammy (muzică).

Angela Bassett, care a apărut recent în mai multe superproducţii Marvel, s-a remarcat de-a lungul anilor datorită interpretărilor sale din filme precum „Boyz N the Hood”, „Malcolm X”, „Music of the Heart” şi „Mission: Impossible - Fallout”.

Interpretarea spectaculoasă din filmul „What's Love Got To Do With It” (1993), în care a jucat-o pe legendara cântăreaţă Tina Turner, i-a adus Angelei Bassett o nominalizare la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Artista americană, în vârstă de 63 de ani, a jucat şi în serialul TV „American Horror Story” şi a asigurat vocea personajului Michelle Obama în serialul animat „The Simpsons„.

Anul trecut, ea a fost nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar datorită interpretării sale din filmul "Black Panther: Wakanda Forever".

Un Oscar onorific va primi în acest an şi Carol Littleton, specialistă în montajul de film.Jean Hersholt Humanitarian Award va fi atribuit lui Michelle Satter, directoarea unui departament din cadrul Sundance Institute.

Premiul Oscar onorific, ce are forma unei statuete Oscar tradiţionale, este atribuit „pentru a onora realizările extraordinare din întreaga carieră, contribuţiile excepţionale aduse artelor şi ştiinţelor cinematografice sau servicii remarcabile aduse Academiei de film americane”.

Premiul umanitar Jean Hersholt, de asemenea o statuetă Oscar, este acordat „unei persoane din sectorul artelor şi ştiinţelor cinematografice ale cărei eforturi umanitare au promovat industria de profil”.

Aceste premii vor fi înmânate la cea de-a 14-a ediţie a evenimentului Governors Awards, care va avea loc pe 18 noiembrie la Fairmont Century Plaza din Los Angeles.