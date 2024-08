Actorii din „The Lord Of The Rings”, se plâng că nu au fost plătiți pentru munca depusă

Succesul nu vine întotdeauna la pachet cu banii. Cate Blanchett, actriță din „The Lord Of The Rings” spune că nimeni nu a fost plătit pentru rolurile din celebrul serial, deși are încasări de zeci de milioane.

Actriţa australiană Cate Blanchett a declarat că a primit doar „sandvişuri gratuite”, dar nu a fost bine plătită pentru rolul reginei elfilor, Galadriel, din franciza cinematografică „The Lord of the Rings” ("Stăpânul Inelelor"), informează DPA, citată de Agerpres.

Cate Blanchett, câştigătoare a două premii Oscar, a fost întrebată ce film i-a adus cel mai mare onorariu, în timp ce participa la jocul „Plead The Fifth” în cadrul talk-show-ului TV american „Watch What Happens Live”.

Atunci când Andy Cohen, prezentatorul acelei emisiuni TV, a încercat să ghicească şi a sugerat „The Lord Of The Rings”, actriţa australiană, surprinsă de acea sugestie, a răspuns astfel: „Glumeşti? Nu, nimeni nu a fost plătit cu nimic pentru a juca în acel film”.

Când Andy Cohen a întrebat-o dacă a primit „o parte din rezultatele finale”, adică un procent din profiturile obţinute de proiect, Cate Blanchett, în vârstă de 55 de ani, a spus: „Nu! Asta se întâmpla cu mult timp înainte de toate aceste practici, deci nimic”.

„Am vrut să lucrez cu tipul care a făcut Braindead (Peter Jackson - n.red.). Adică, practic am primit sandvişuri gratuite şi mi-am păstrat urechile, ceea ce înseamnă totuşi ceva, m-au hrănit. Nu, nimeni nu a fost plătit cu nimic”, a adăugat vedeta australiană.

Actriţa a făcut aceste dezvăluiri după ce a declarat că ar reveni în rolul reginei Galadriel în viitorul spin-off derivat din franciza „Stăpânul Inelelor” dacă i se va cere acest lucru, întrucât ar lucra cu plăcere „la orice proiect alături de Andy Serkis”.

Cate Blanchett a interpretat rolul puternicei regine a elfilor, Galadriel, în trilogia celebră regizată de Peter Jackson şi ale cărei filme au fost lansate între 2001 şi 2003, şi a reluat apoi acest rol în filmele trilogiei „The Hobbit”. Toate aceste lungmetraje au avut la bază lumea fantastică imaginată de scriitorul J.R.R. Tolkien.

„The Lord Of The Rings” a adus încasări de aproape 3 miliarde de dolari.