Rafila: Certificatul COVID nu va mai fi obligatoriu, dacă avem o perioadă de trei săptămâni de descreştere

Miercuri seara, ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a vorbit despre proiectul de lege la care se lucrează pentru găsirea unei soluţii pentru situaţii de criză epidemiologică, atunci când numărul de cazuri creşte.

Acesta a arătat care sunt principiile care vor sta la baza introducerii obligativităţii certificatului COVID

„(...) e un certificat temporar care este introdus după o perioadă de 3 săptămâni de creştere consecutivă, un indice de 1,5, adică de 1,5 ori. De ce acest indice? Pentru că, în vară, începând cu data de 5 iulie, am avut o astfel de creştere care a continuat timp de 16 săptămâni. Practic, probabil că un astfel de document trebuia să fie introdus la începutul lunii august şi probabil că în relativ scurt timp am fi renunţat la el pentru că nu mai aveam situaţia, decesele. Din păcate, filozofia a fost atunci diferită, şi în perioade de creştere a numărului de persoane infectate s-au intrrodus relaxări”, a spus Rafila, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Acesta a spus că certificatul COVID nu va mai fi obligatoriu, „în momentul în care avem o perioadă de 3 săptămâni de descreştere”, iar renunţarea la obligativitatea sa nu va fi condiţionată de un anumit coeficient, dar trebuie să fie însoţită şi de scăderea sub o anumită incidenţă cumulată în ultimele 14 zile. „Unu, această valoare a fost discutată”, a spus ministrul Sănătăţii.