Hipertensiunea măreşte şi riscul de declin cognitiv

Rezultatele studiului prezentat în cadrul Conferinţei Internaţionale a Asociaţiei Alzheimer, eveniment desfăşurat în Chicago, au evidenţiat unii dintre primii paşi concreţi care pot fi făcuţi pentru reducerea riscului de demenţă, opinează experţii, citaţi de agerpres.ro.



Concluziile vin în urma unui studiu clinic marcant, denumit SPRINT, la care au participat peste 9.300 de pacienţi diagnosticaţi cu hipertensiune, cercetare care a relevat beneficii semnificative din punct de vedere cardiovascular în cazul persoanelor a căror tensiune sistolică - primul set de cifre obţinut în urma evaluării tensiunii - a fost redusă considerabil sub valoarea de 120, în comparaţie cu subiecţii a căror tensiune a scăzut puţin sub 140.



Studiul SPRINT MIND s-a concentrat pe implicaţiile reducerii considerabile a tensiunii arteriale asupra simptomelor demenţei din orice cauză şi a declinului cognitiv uşor, precursor demenţei.



Potrivit aceleiaşi surse, persoanele a căror tensiune sistolică a fost redusă sub valoarea 120 au avut o rată cu 19% mai mică de apariţie a declinului cognitiv uşor. De asemenea, s-a observat o scădere cu 15% a posibilităţii de apariţie a declinului cognitiv şi a demenţei, combinate.

Mergeţi la medic şi aflaţi cifrele!



„Mergeţi la doctor şi aflaţi cifrele“, a conchis Keith Fargo, director de programe ştiinţifice şi de informare în cadrul Asociaţiei Alzheimer. Acesta a precizat că persoanele diagnosticate cu hipertensiune trebuie să beneficieze de tratament.

„Ştiam că scăderea tensiunii reduce riscul de deces ca urmare a accidentului vascular şi a atacului de cord, însă acum cunoaştem că aceasta susţine îmbătrânirea sănătoasă a creierului“, a mai spus acesta.



Deşi a prezentat efectele reducerii tensiunii asupra declinului cognitiv uşor şi a declinului cognitiv uşor combinat cu demenţă, cercetarea nu a demonstrat o reducere a riscului de demenţă, sau cel puţin nu încă, precizează Reuters.



Demenţa este un proces îndelungat, a subliniat Fargo, care şi-a exprimat convingerea că, pe măsură ce studiul va continua, mai multe persoane incluse în grupul celor a căror tensiune a fost redusă puţin sub 140 vor dezvolta această boală.



Cercetarea a analizat toate cauzele de demenţă, inclusiv Alzheimer - cea mai des întâlnită formă, caracterizată prin acumularea unei proteine specifice - beta-amiloid - în creier - şi demenţă vasculară, cauzată de reducerea cronică a fluxului de sânge la nivelul creierului.