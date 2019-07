Sex in timpul tratamentului cu ovule? Nici vorba!

Nu exista exceptii in acest caz. Cat esti sub tratament, indiferent daca te protejezi sau nu cu prezervativ, nu ai voie sa faci sex in timpul tratamentului cu ovule. Unul dintre motive este ca iti poti infecta si partenerul. Altul, ca tratamentul nu va da rezultate.

De regula, tratamentul cu ovule se administreaza seara, pentru ca ovulul sa isi faca efectul pe timpul noptii, cat stai in pozitie culcat. Dimineata, ovulul incepe sa se scurga spre exterior.

Mai multe detalii pe clicksanatate.ro.

