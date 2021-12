Pfizer a anunţat posibilitatea unei infecţii simultane cu tulpini omicron şi delta

"Studiile ştiinţifice din Africa de Sud arată că oamenii, în special cei cu un sistem imunitar slăbit, se pot infecta cu doi viruşi deodată. Acest lucru este posibil acum, având în vedere numărul de infecţii pe care le vedem", a spus medicul, citat de Daily Mail. Burton a adăugat că a fi infectat cu cele două tulpini în acelaşi timp ar putea duce la o variantă şi mai contagioasă.

Potrivit experţilor intervievaţi de publicaţie, ambele tulpini pot infecta aceeaşi celulă şi astfel pot suferi mutaţii, dar probabilitatea unei astfel de apariţii a evenimentelor este evaluată ca fiind extrem de scăzută. Se observă că în timpul pandemiei de coronavirus au fost identificate trei cazuri de aşa-numită recombinare a tulpinilor, care în cele din urmă nu au contribuit la apariţia unei noi mutaţii şi nu au provocat un nou focar de infecţie.

De exemplu, un astfel de caz a avut loc la începutul acestui an în Marea Britanie, când în ianuarie a fost descoperită o variantă a virusului, rezultată din fuziunea unei tulpini alfa cu tulpina B.1.177, identificată pentru prima dată în Spania. Au fost înregistrate în total 44 de cazuri de infecţie cu tulpina mutaţională, dar ulterior această variantă „s-a dizolvat de la sine”. Ziarul a amintit, de asemenea, de o altă recombinare care a fost înregistrată în statul american California în februarie, după ce tulpina alfa a fuzionat cu specia B.1.429 găsită pe coasta de vest a Statelor Unite. Cu toate acestea, în final, experţii au observat un număr foarte mic de cazuri de infecţie cu această tulpină.

Pe 26 noiembrie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a desemnat tulpina de coronavirus B.1.1.529, identificată în Africa de Sud, cu litera greacă omicron, care un număr mare de mutaţii, dintre care unele sunt de interes pentru OMS. Mai multe modificări simultan ale proteinei de vârf a virusului pot face dificilă neutralizarea agentului patogen cu anticorpi, ceea ce poate afecta eficacitatea vaccinurilor. În plus, tulpina omicron, găsită deja în peste 70 de ţări din întreaga lume, are potenţialul de a se răspândi mai repede decât altele.