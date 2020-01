Molecule magnetizate pentru depistarea cancerului mamar. Studiu

Noua investigaţie – numită imagistică prin hiperpolarizare de carbon-13 – permite medicilor să vadă în timp real tumorile mamare active, scrie agerpres.ro. Tehnica a fost testată pe pacente care aveu cancer mamar în diverse stadii şi încă nu intraseră în tratament.

Medicii au folosit această tehnică pentru a măsura rapiditatea cu care tumorile o moleculă naturală numită piruvat – care ia naştere în urma descompuneii zaharurilor - şi au detectat diferenţe în privinţa dimenisunilor tumorale – un indicator al ritmului în care avansează afecţiunea. Totodată, au putut detecta variaţii ale metabolismului între diferite regiuni ale aceleiaşi tumori.

„Acesta este unul dintre cele mai detaliate tablouri ale metabolismului cancerului de sân al unei paciente pe care am reuşit să-l obţinem până în prezent. E ca şi cum am vedea tumoarea respirând“, a declarat profesorul Kevin Brindle, cercetător principal la Institutul de Cercetări Oncologice din Cambridge.

„Alături de progresele în ceea ce priveşte testele genetice, această scanare ar putea permite în viitor medicilor să adapteze mai bine tratamentele fiecărui individ în parte şi să afle dacă pacienţii răspund la tratamente - cum ar fi chimioterapia - mai devreme decât este posibil în prezent“ a adăugat cercetătorul.

Pacientele, injectate cu o soluţie specială

Piruvatul de carbon-13 cu hiperpolarizare este o formă uşor mai grea a acestei molecule, marcată ca izotop. În cadrul studiului, oamenii de ştiinţă au magnetizat molecula de piruvat de carbon-13 prin răcirea la aproximativ un grad peste zero absolut - minus 272 de grade Celsius - şi au expus-o la câmpuri magnetice extrem de puternice şi radiaţii cu microunde. Materialul îngheţat a fost apoi dezgheţat şi dizolvat într-o soluţie injectabilă. Pacientele care au fost injectate cu această soluţie au fost apoi supuse unei tomografii prin rezonanţă magnetică.

Magnetizarea moleculelor de carbon-13 a crescut puterea semnalului de 10.000 de ori, astfel încât acestea au putut fi vizibile la scanare, au explicat cercetătorii. Ei au utilizat scanarea pentru a estima viteza cu care piruvatul era convertit într-o substanţă numită lactat.

Celulele convertesc piruvatul în lactat în cadrul proceselor metabolice ce produc energie şi stau la baza producţiei de celule noi. Tumorile au un metabolism diferit în comparaţie cu celulele sănătoase şi astfel produc mai rapid lactat. Acest ritm variază de asemenea între tumori şi între regiuni ale aceleiaşi tumori.

Monitorizarea acestei conversii în timp real ar putea fi folosită pentru a cunoaşte tipul şi agresivitatea cancerului de sân.

Cercetarea a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences şi a fost finanţată de organizaţia Cancer Research UK.