Cine trebuie să facă analize pentru tiroidă şi cât trebuie să plătească pentru un set complet

Unele dintre acestea detectează afecţiuni precum hipotiroidism şi hiertiroidism, iar altele pot diagnostica inclusiv cancerul tiroidian

Analizele folosite pentru tiroidă sunt FT4, FT3, TSH, ATPO, anti-tiroglobulină, tiroglobulină, markerii de cancer: calcitonina, CEA, alfa-fetoproteină. Dintre acestea, sunt decontate de CNAS doar FT4 şi TSH.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog

TSH prea mare înseamnă hipotiroidism. TSH prea mic - hipertiroidism

Testul hormonului stimulator al tiroidei (TSH) măsoară cantitatea de TSH din sânge. Hormonul stimulator al tiroidei (TSH) este produs de glanda pituitară, care se află la baza creierului. Este responsabil pentru reglarea cantităţii de hormoni eliberaţi de tiroidă.

Testul care măsoară cantitatea TSH din sânge are un preţ estimativ de 50 de lei.

Ca să înţelegem rolul TSH, trebuie să ştim că tiroida produce trei hormoni principali:

⦁ triiodotironina (T3),

⦁ tiroxina (T4),

⦁ calcitonina.

Acest organ în formă de fluture de la baza gâtului controlează diferite funcţii ale organismului, inclusiv metabolismul şi creşterea, prin eliberarea celor trei hormoni.

Tiroida produce o cantitate mai mare de hormoni dacă glanda pituitară produce mai mult TSH. În acest fel, cele două glande lucrează împreună pentru a se asigura că se produce cantitatea corectă de hormoni tiroidieni.

Cu toate acestea, atunci când acest sistem este disfuncţional, tiroida poate produce fie prea mulţi, fie prea puţini hormoni.

Valori normale

Testul TSH este adesea efectuat pentru a determina cauza principală a nivelurilor anormale de hormoni tiroidieni. De asemenea, este folosit pentru a detecta o glandă tiroidă hiperactivă sau hipoactivă.

Nivelul normal de TSH este de 0,4 până la 4,0 µUI/mL (micro Unităţi Internaţionale pe mililitru sau mili Unităţi Internaţionale pe litru). Dacă sunteţi sub tratament pentru o tulburare tiroidiană, intervalul normal este între 0,5 şi 3,0 µUI/mL.

O valoare peste intervalul normal indică de obicei că tiroida este hipoactivă. Acest lucru indică hipotiroidism. Când tiroida nu produce suficienţi hormoni, glanda pituitară eliberează mai mult TSH.

O valoare sub intervalul normal înseamnă că tiroida este hiperactivă. Acest lucru indică hipertiroidism. Când tiroida produce prea mulţi hormoni, glanda pituitară eliberează mai puţin TSH.

La gravide, limitele TSH diferă în funcţie de cât de avansată este sarcina.

Care sunt valorile normale ale FT4

Tiroida produce un hormon numit tiroxină, cunoscut sub numele de T4. Acest hormon joacă un rol important în mai multe funcţii ale corpului, inclusiv în creştere şi în metabolism. Cea mai mare parte a tiroxinei este legată de proteine de transport (prealbumină, albumină etc.). Restul circulă liber sub forma freeT4 sau FT4 (tiroxină liberă).

Medicul poate recomanda un test FT4 dacă analiza TSH a revenit cu rezultate în afara limitelor. Un test FT4 va ajuta medicul să stabilească ce tip de problemă afectează tiroida.

Tulburările care afectează funcţia tiroidiană includ:

⦁ hipertiroidism sau tiroidă hiperactivă;

⦁ hipotiroidism sau tiroidă subactivă;

⦁ hipopituitarism sau hipofiza hiperactivă.