Când şi cum se ia magneziul? Şi deficitul, şi supradoza au efecte devastatoare

Magneziul este al patrulea cel mai abundent mineral din organismul uman, fiind implicat în sute de procese şi reacţii chimice. Este un element nutritiv esenţial care ajută la construirea unor proteine extrem de importante, inclusiv a celor din ADN-ul uman.

„Magneziul face parte din compoziţia a peste 300 de enzime implicate în metabolismul uman. Are un rol important în metabolismul glicogenului. De asemenea, are rol în a asigura permeabilitatea membranară şi excitabiliatea neuromusculară, alături de calciu, vitamina K şi sodiu. Acţionează la nivelul sistemului nervos central, fiind prescris pentru combaterea stresului. Are rol în combaterea spasmului vascular. Împreună cu calciul şi fosforul, intră în structura sistemului osos“, precizează medicul nutriţionist Iren Alexoi.

Când se ia magneziu, seara sau dimineaţa?

Sursele alimentare de magneziu includ leguminoasele, nucile, seminţele şi legumele cu frunze verzi. Cantităţi mai mici se găsesc în carne şi în peşte.

Studiile arată că aproape 50% din locuitorii ţărilor occidentale din Europa şi Statele Unite nu obţin suficient magneziu din alimentaţie. E important de ştiut că un nivel scăzut de magneziu în organism este asociat cu o serie de probleme de sănătate, cum ar fi diabetul de tip 2, bolile de inimă şi maladia Alzheimer.

„Atunci când nivelul de magneziu e scăzut, apar spasme musculare şi arteriale, anxietate, insomnie, depresie, dureri şi spasme abdominale, aritmii, hipertensiune arterială, dureri în piept, tasări ale corpilor vertebrali, probleme de calcificare“, enumeră medicul nutriţionist.

Persoanele cele mai predispuse la deficitul de magneziu sunt, potrivit nutriţionistului:

⦁ cele care suferă de sindrom de malabsorbţie,

⦁ bolnavilor de ciroză hepatică,

⦁ alcoolicii,

⦁ persoanele cu hipertiroidism,

⦁ cele care au diete bogate în grăsimi

⦁ cele care fac exces de fibre, calciu sau fosfor,

⦁ persoanele care ţin un regim alcalin - acesta poate scădea absorbţia magneziului,

⦁ persoanele care consumă în mod frecvent alimente rafinate, pentru că magneziul se pierde în timpul preparării.

Deşi suplimentele de magneziu sunt, în general, considerate sigure, trebuie să vă adresaţi medicului înainte de a le lua - mai ales dacă suferiţi de o afecţiune.

E indicat să se ceară sfatul specialistului care va stabili doza şi frecvenţa suplimentelor. Dat fiind că magneziul induce relaxare, potrivit este să se administreze seara. Să nu se însoţească de alte suplimente care conţin calciu sau fosfaţi, care pot scădea absorbţia magneziului.

Dr. Iren Alexoi

Când se ia magneziu? În caz de stres şi crampe menstruale

Cât despre perioada de timp în care e nevoie să luăm suplimente de magneziu, medicul spune că există mai multe variante. Unii specialişti recomandă administrarea în fiecare seară, până la reducerea simptomatologiei, alte cure se fac o lună cu o lună pauză.

„Înainte de a apela la suplimente, e de preferat să se ceară sfatul unui specialist. Recomandată este şi verificarea magneziemiei - concentraţia magneziului în sânge“, completează dr. Iren Alexoi.