Nivel ridicat de susținere a IMM-urilor. VEZI ce măsuri pregătește Guvernul

Prin susținerea mediului privat de afaceri, Guvernul condus de Marcel Ciolacu urmărește să transforme România într-o forță economică regională. Premierul a reiterat această idee la lansarea celei de-a 22-a ediții a lucrării ”Cartea Albă a IMM-urilor din România”, și a anunțat că Executivul va continua să sprijine, la cel mai înalt nivel, agenții economici. Marcel Ciolacu dorește un parteneriat real cu reprezentanții mediului de afaceri, care să le ofere acestora predictibilitate pe termen mediu independent de modificările legislative și fiscale asumate față de Comisia Europeană.

”Este nevoie de o stabilitate politică de patru ani, cu un buget multianual, cum este și în business la dumneavoastră, cu o legislație, cum spunea și domnul Jianu, predictibilă și neschimbabilă pe o perioadă nu scurtă, pe o perioadă medie, și acest lucru trebuie să-l facem, fiindcă este trecut în PNRR. Și, de fapt, cele mai importante reforme se vor regăsi în cererea de plată numărul 4 și acolo se va vedea exact direcția României și perspectiva pe care o avem...

România are nevoie de patru ani de construcție, de asumare. Repet, asta nu înseamnă impozite noi și taxe noi, fiindcă numai o minte îngustă vine cu taxe noi și impozite noi într-o perioadă de dezvoltare a unei țări și într-o perioadă totuși încă într-o fragilitate macroeconomică europeană. Încă sunt state mai dezvoltate decât România care nu au creștere economică, chiar pe primele două trimestre. Este nevoie, cu adevărat, de un parteneriat real”, a precizat Premierul Marcel Ciolacu.

Guvernul Ciolacu sprijină mediul de afaceri prin schema de ajutor de stat IMM Plus

Susținerea de care se bucură mediul de afaceri din partea Guvernului condus de Marcel Ciolacu este reflectată de schema de ajutor de stat IMM Plus, program care acoperă, prin intermediul unor componente dedicate, toate sectoarele esențiale ale economiei. Doar în ultima lună, la inițiativa Premierului, bugetul alocat acestei scheme de ajutor a fost crescută substanțial.

Astfel, în urmă cu o lună, Executivul a majorat suma alocată programului cu circa 2,5 miliarde de lei, până la un total de aproape 15 miliarde de lei. Prin această măsură, numărul total de firme care pot beneficia de schema de ajutor de stat s-a majorat cu 2.300, ajungând la un total de 13.800.

Suplimentar, săptămâna trecută, prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat o nouă alocare bugetară destinată sectorului IMM-urilor din România. ”Continuăm sprijinul pentru mediul privat și alocăm 300 de milioane de pentru finanțarea, în luna iulie, a unor scheme de ajutor de stat. Vorbim despre stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională, finanțarea schemei IMM INVEST Plus și compensarea suplimentară a creșterii accizei la motorină pentru transportatori”, a anunțat șeful Executivului.

Dialogul cu reprezentanții IMM-urilor, o prioritate pentru Premier

Pentru Premierul Marcel Ciolacu, dialogul continuu cu reprezentanții mediului de afaceri reprezintă cheia pentru ca agenții economici să nu fie afectați de măsurile menite să elimine evaziunea fiscală.

Citește și: Politicile de susținere a firmelor românești duc exporturile din 2024 la peste 100 miliarde de euro

”Guvernul nu poate să ia decizii bune decât stând la masă cu toți partenerii sociali. Nu ai cum să ai toată informația și nici nu ai cum să știi absolut totul. Avem o mare problemă, în afară de inflație, pe care încet-încet și eu, care sunt optimist de fel, n-am crezut că o să ajungem atât de devreme sub cifra 5 și este evident că suntem într-o scădere, anunțată de altfel și de BNR. Avem evaziunea fiscală. Evaziunea fiscală nu se referă la dumneavoastră, cei din această sală. Dumneavoastră sunteți contributori care vă plătiți toate taxele și impozitele într-un dialog cu Finanțele. Există căile legale de optimizare fiscală, există peste tot în lume și de aceea trebuie să continue acest dialog. Dar nu mai puteam să ridicăm din numeri, după 30 și de ani post-decembriști și să găsim încontinuu scuze într-o eră în care omul pentru prima oară are un competitor, inteligența artificială. Nu puteam, cu tot deranjul și cu faptul că este un an electoral, nu puteam să ne mai uităm în continuare la Ministerul de Finanțe cum continuă acele controale aleatorii...Trebuie să te duci după o analiză de risc făcută cu inteligența artificială, așa se face în toată lumea.

Oameni buni, statul român nu avea nicio informație. Statul român lua decizii, dacă le lua bune, și pe cele bune le lua după ureche. În acest moment, printr-un parteneriat cu dumneavoastră, și să știți că nu e foarte ușor să stai de vorbă cu domnul Jianu, după un parteneriat cu dumneavoastră, ați văzut că cel puțin eu nu sunt obtuz și am intervenit și am făcut modificările necesare”, a punctat Premierul Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu vrea o concurență loială între statul român și mediul de afaceri

O altă prioritate pe agenda Guvernul PSD condus de Marcel Ciolacu o reprezintă reforma sistemului bugetar. Premierul a precizat că obiectivul este nu doar cel al reducerii cheltuielilor din aparatul de stat, ci și asigurarea condițiilor pentru a exista o concurență loială între statul român și mediul de afaceri.

”Este nevoie de implicare, de curaj și ne luptăm încă cu un sistem anchilozat. Chiar dacă am făcut reorganizările ministerelor, de fapt ele sunt calea legală pentru o reformă în sistemul bugetar. Până acum nu aveam suportul juridic pentru a merge mai departe. Concurență neloială nu trebuie să fie între statul român și mediul de afaceri...De multe ori mai vine câte un ministru, chiar și domnul Oprea, și îmi spune de nu știu ce agenție, cică „domnule, aici vor să-și mărească salariile, fiindcă au venituri proprii”. E normal că au venituri proprii, că doar ei dau acele avize. Sunt singurii din România! Normal că au venituri proprii, normal că sunt pe profit, dacă numai ei eliberează acel aviz. Am modificat legislația și în acest moment la fiecare minister există un birou unic pentru avize. El este în subordinea ministrului și până la urmă ministrul trebuie să urmărească direct un astfel de lucru și să-l aibă în fișa postului. Nu e normal să te duci la Ministerul Transporturilor, la cinci companii și la șase birouri din minister ca să-ți iei avizele pentru un proiect, atât în zona privată, cât și în zona publică”, a precizat Marcel Ciolacu.