Victor Ponta spune că a jucat golf cu Donald Trump: „Ne-am întâlnit şi seara la cină”

Victor Ponta, deputat PSD, a afirmat că a jucat golf cu președintele american Donald Trump şi că s-a întâlnit la cină cu acesta, în cadrul vizitei recente pe care a făcut-o la Mar-a-Lago.

Victor Ponta a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă s-a întâlnit cu Donald Trump în vizitele făcute recent în Statele Unite.

„Ne-am întâlnit şi seara la cină. Au fost două cine. Vorbim de Mar-a-Lago. Şi la terenul de golf, da, am jucat cu Donald Trump”, a precizat Ponta.

Întrebat dacă este mai bun la golf decât Donald Trump, Victor Ponta a răspuns: „Niciodată. Doamne fereşte! Domnul Iohannis este cel mai bun la golf”.

Ponta a fost întrebat apoi dacă a jucat golf şi cu preşedintele Klaus Iohannis.

„Nu, nu. Eram răutăcios (n.r. referitor la comparația cu Iohannis). E o altă lume şi un alt mod de a face politică. Şi, da, America va conduce lumea din care noi facem parte şi în care trebuie să rămânem, lumea occidentală, din punct de vedere politic, apropo de Rusia, de Orientul apropiat, de China, şi din punct de vedere tehnologic, în acest moment mai există doar două ţări, Statele Unite al Americii şi China. Europa a dispărut. A dispărut din progresul tehnologic, a dispărut din progresul politic, din discuţia politică”, a mai spus Ponta.

Acesta a mai susținut că la cea mai recentă vizită făcută în SUA, la ceremonia de preluare a mandatului de către Donald Trump, şi-a plătit cazarea şi biletul de avion.

„Eu am mers pe banii mei acum, mi-am plătit biletul de avion şi cazarea, vreo 1.500 de euro. Nu am plătit nicio invitaţie pentru că nici nu aş avea voie, numai cetăţenii americani au voie să doneze mai departe că un cetăţean american te invită din invitaţiile lui, asta e legal. Am fost invitat de un partener american. (...) Nu poţi să plăteşti ca străin, nu ai voie să plăteşti”.