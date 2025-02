„Un moment trist, chiar şocant”. Un fost consilier prezidenţial denunţă ipocrizia lui Iohannis la predarea mandatului către Bolojan. „Aveţi grijă de România!”

Fost consilier prezidențial pe probleme de securitate, Iulian Fota afirmă că fostul preşedinte Klaus Iohannis a atins culmea ipocriziei în momentul în care i-a cerut preşedintelui interimar Ilie Bolojan „aveţi grijă de România!”.

Printr-o postare distribuită miercuri pe Facebook, Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate şi membru al CSAT, scrie că „în ultimii trei ani grijă pentru România, din incompetenta sau comoditate, a fost minimă”, astfel că a cere la sfârşitul unui mandat încheiat prin demisie ca preşedintele interimar să facă acum ceea ce nu s-a întâmplat atâtţia ani este culmea ipocriziei.

„Pe fondul plecării lui KWI de la Cotroceni vreau să povestesc un moment trist, chiar şocant, pentru că un activ negativ să nu se descarce asupra lui Ilie Bolojan. Mai ales când, într-o culme a ipocriziei, îi spui preşedintelui interimar «aveţi grijă de România»!!!”, şi-a început Iulian Fota postarea.

El afirmă că, în condiţiile în care de aproape trei ani de când războiul este la graniţa cu România, şedinţele CSAT au fost doar „o formalitate descurajantă”.

„De la începerea fazei doi a agresiunii ruse împotriva Ucrainei, februarie 2022, până în toamna acelui an, nu avusese loc nicio discuţie serioasă despre cum ar trebui România să abordeze cea mai gravă criză de securitate naţională cu care era confruntată. Cele două şedinţe CSAT nu se pun, pentru că ele sunt de o formalitate descurajantă. Rar când sunt utilizate că formate de discuţii serioase. Şi asta o spun că fost membru al CSAT timp de şase ani”, a dezvăluit consilierul în securitate.

„România nu este pregătită pentru vremurile proaste care cad peste noi”

În condiţiile în care la cel mai înalt nivel se poartă doar discuţii inerţiale, fără relevanţă strategică, în continuare România nu este pregătită pentru vremurile tulburi prin care trece întreaga Europă, mai avertizează Iulian Fota.

„Luni de zile speranţa mea a fost că fie Ion Oprişor, consilier prezidenţial de securitate naţională, fie consilierul premierului pe acelaşi domeniu, Nicolae Comănescu, ne vor invita, la nivel de secretar de stat, să ne sfătuim. Cu ce ne confruntăm şi cum facem mai bine să apărăm ţara.

Cine cunoaşte administrarea centrală a ţării ştie cât de importanţi sunt secretarii de stat. Ei mişca administraţia, ei ţin tara în picioare sau o scufundă. Includ aici şi pe cei asimilaţi acestei poziţii, cum sunt unii şefi de agenţii importante. Când eu eram consilier prezidenţial, dincolo de formate standartizate, precum Consiliul Operativ al Comunităţii de Informaţii, am utilizat des formatul adhoc al secretarilor de stat, pentru a rezolva teme importante, precum securitatea cibernetică sau cea energetică. Pur şi simplu îi împingeam de la spate, îi presam, îi mai şi ameninţăm, ca să rezolvăm o problemă. În definitiv aveam în spate aureolă de putere a Preşedintelui Traian Băsescu.

Spre disperarea mea nu s-a întâmplat nimic până prin toamna lui 2022. Când primesc o invitaţie la Cotroceni, la o şedinţă convocată de Ion Oprişor. Din start, după agendă, mi-am dat seama că nu este o activitate serioasă. Eram invitaţi să discutăm două chestii foarte tehnice, fără relevanţă pentru mersul războiului. Dar măcar era un format mai larg şi am bănuit că vor fi şi alţii acolo. M-am dus, discuţia a fost plată şi tehnică, fără nici o relevanţă strategică. Am stat cuminte până la ultimul punct, diverse. MAE nu avea responsabilităţi directe pe chestiunile de pe agendă.

În schimb, la final, am cerut cuvântul şi am propus, dacă tot ne-am strâns, ca agendă să fie completată cu un punct suplimentar: mersul războiului şi implicaţii pentru România. Am fost foarte explicit, plecând şi de la participarea instituţională relevantă, care ar fi avantajul unei astfel de discuţii. În definitiv eram strânşi la Cotroceni cei mai reprezentativi secretari de stat ai statului român. Cele mai importante instituţii erau acolo, vreo 12 cu totul.

Spre şocul meu, Oprişor s-a opus, spunând că nu e momentul. În condiţiile alea, într-un gest de frondă, l-am întrerupt brutal şi am cerut să se consemneze în minuta şedinţei că eu, SDS Fota, cu toată greutatea funcţiei, afirm responsabil şi oficial că România, pe zona de securitate naţională, nu este pregătită pentru vremurile proaste care au căzut peste noi. Peste 25 de ani de experienţă, competenta demonstrată, loialitate fără fisură nu au fost suficiente pentru a determina o mână de demnitari ai statului român să ne aplecăm serios asupra nevoilor ţării. Au băgat toţi capul în pământ şi şedinţa s-a terminat fără discuţia reclamată.

După şedinţa nu am avut de la nimeni, nici o reacţie. Nici de la Oprişor , nici de la cei care participaseră. Absolut nimic. Nu m-a întrebat nimeni ce am vrut să spun, ce am în cap, ce mi-a venit. The sound of silence! Frică pentru menţinerea postului domina raţiunea. Şi nici vreo altă şedinţa nu a mai avut loc, cel puţin până în februarie 2024, când am fost dat afară. Prea stricăm confortul unui întreg establishment.

Aşa am ajuns să ne întrabăm dacă «statul român este eşuat» şi dacă suntem în pericol «să ne facem de râs» . Şi atunci, în condiţiile astea, nu este o imensă ipocrizie să-i spui lui Bolojan «„aveţi grijă de România»?

În ultimii trei ani grijă pentru România, din incompetenta sau comoditate, a fost minimă. Iar ce le-am spus la Cotroceni acum doi ani este valabil în continuare. România nu este pregătită pentru vremurile proaste care cad peste noi. O parte din agenda de securitate naţională, agendă pe care România nu o are în acest moment, o aveţi mai jos”, a scris Iulian Fota, anexând câteva fotografii cu priorităţile care ar trebui avute în vedere.