Șeful Centrului de Antiterorism al Serviciului de Securitate (SBU) al Ucrainei a fost arestat miercuri, 12 februarie 2025, pentru spionaj în favoarea Rusiei. S-a dovedit a fi o cârtiță și un agent FSB.

Serviciul de securitate al Ucrainei continuă să facă ordine printre trădători. Miercuri, a fost reținut șeful sediului Centrului Antiterorist al SBU, care a lucrat mult timp pentru serviciile de securitate ruse.

„Trădătorul a fost reținut în această dimineață personal de către președintele SBU, Vasili Maliuk. După cum s-a dovedit, șeful de personal al Centrului antiterorist al Serviciului de Securitate al Ucrainei lucra pentru inamic”, a transmis SBU, potrivit Ukrainska Pravda.

Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasili Maliuk, a declarat că au fost înregistrate 14 episoade de activități ilegale ale unui angajat care a transmis informații importante inamicului.

Maliuk l-a ținut informat pe președintele ucrainean Volodimor Zelenski cu privire la toate etapele operațiunii speciale.

„A fost o dezvoltare extrem de complexă și o implementare ulterioară în mai multe etape, în timpul căreia am folosit toate formele și metodele posibile, deschise și secrete, ale activităților noastre. Datorită marcajelor software criptate, am pătruns în gadgeturile trădătorului - terminale mobile, calculatoare. Am locuit efectiv cu el, am efectuat monitorizare audio și video. În acest proces, am reușit să documentăm colectarea și transferul de informații relevante de către trădător către inamic”, a declarat Vasili Maliuk, potrivit Dialog.

În plus, ca parte a măsurilor de contrainformații și a procedurilor penale, SBU a continuat să transmită dezinformări inamicului, ceea ce a contribuit la îndepărtarea și mai mult a inamicului de pe traseu.

„Autopurificarea SBU continuă. Indiferent de modul în care inamicul încearcă să pătrundă în rândurile noastre, el crede că deține toate formele și metodele posibile de conspirație, dar nu va putea să o facă cu succes, deoarece îi identificăm, documentăm și reținem în timp util ”, a adăugat șeful SBU.

Acesta nu a menționat numele făptașului, însă se pare că ar fi vorba de Ghennadi Kuznețov, acuzat în 2020 de către deputatul Ihor Luțenko de faptul că a făcut o afacere din schimburile de prizonieri de război.

Potrivit surselor „Ukrainska Pravda” din cadrul SBU, acesta este colonelul Dmitro Koziura.