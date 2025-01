Fost consilier prezidențial, încurajat că mai mulți intelectuali vor să candideze la Cotroceni. „Prostii nu au salvat pe nimeni, niciodată”

Fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate, Iulian Fota, spune că oferta de prezidențiabili cu ștaif la alegerile din acest an îl satisface.

Iulian Fota a fost consilierul pe probleme de securitate al președintelui Traian Băsescu, dar și secretar de stat în Ministerul de Externe pentru Afaceri Strategice în Guvernele Ciucă și Ciolacu.

Acesta spune că este un lucru bun prezența în cursa prezidenţială a unui număr important de intelectuali.

”Îi avem deja anunţaţi că potenţiali candidaţi pe Daniel Funeriu, Nicusor Dan şi Daniel David, rectorul UBB. Înţeleg că şi Remus Pricopie, rectorul SNSPA, este tentat de această competiţie. Ar fi foarte bine să se înscrie. Am avea un patrulater de oameni foarte bine educaţi, cu cariere onorabile, cu un nivel ridicat de educaţie şi de înţelegere a realităţii complexe din jurul nostru.

Oameni care stăpânesc teoria domeniilor lor profesionale, aspect foarte important. Nu poţi aspira la o practică de succes dacă nu eşti capabil de explicaţii sofisticate şi conceptualizare adecvată. Cât timp strategia este un efort eminamente intelectual, România nu va avea o strategie de ieşire din impas cât timp prostii reclama rolul conducător. Prostii nu au salvat pe nimeni, niciodată. Cei mai sensibili, dacă cred că limbajul este prea dur, pot pune incompetent în loc de prost”, scrie într-un comentariu pe Facebook Iulian Fota.

Potrivit acestuia, i se pare notabil faptul că mulți dintre intelectualii care cochetează cu ideea de a deveni președinte al României sunt rectori .

”Ca rector, în primul rând, guvernezi peste oamenii care compun comunitatea academică respectivă, de la academicieni şi profesori universitari la tehnicienii de întreţinere şi personalul care asigură curăţenia. Un rector de succes, testat deja într-un proces complex de guvernanţă, are şanse mult mai mari să fie un preşedinte de succes. Are deja rodajul făcut. El a trecut deja printr-un proces de alegeri, are deja o confirmare populară. Are deja o carieră în spate, o recunoaştere profesională şi o meserie. Şi mai ales are o mare sensibilitate pentru problemele legate de educaţie, mai ales acum când trebuie revigorata dragostea de carte şi de cunoaştere. România pierde bătălia pentru ştiinţă.

Aştept cu interes dezbateri între cei patru, oameni care au şi ce spune şi ce propune. Nu sunt perfecţi, câte ceva de criticat găsim, dar toţi sunt oameni inteligenţi. Scriu, analizează, postează , vorbesc de mult timp. Avem după ce să-i judecăm . Ei sunt o totală antiteza a unor georgesti, simioni, sosoci sau alţi falşi salvatori de ţară”, mai precizează Iulian Fota.