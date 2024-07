Un deputat de Vâlcea vrea internarea dependenţi de droguri periculoşi, fără acordul acestora: „Solicit MAI o situaţie clară”

Eugen Neaţă, deputat PSD de Vâlcea, intenționează să propună o modificare a legii privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Scopul acestei modificări este de a permite internarea nevoluntară a consumatorilor dependenți de substanțe interzise care devin periculoși.

Deputatul a subliniat necesitatea acestei inițiative legislative, având în vedere că tot mai mulți părinți ai tinerilor care se confruntă cu astfel de probleme nu pot interveni pentru a-i ajuta cu tratamentul de dezintoxicare, potrivit Agerpres.

„Propun modificarea articolului 22 din Legea 143/2000 în sensul introducerii posibilităţii internării nevoluntare a consumatorului dependent, devenit periculos pentru sine şi pentru ceilalţi. Solicit Ministerului Afacerilor Interne să-mi transmită o situaţie clară referitoare la numărul consumatorilor de droguri periculoşi, împotriva cărora s-au luat măsuri legale până acum.

Este o întrebare sugerată de părinţii care m-au vizitat la biroul de parlamentar pentru a-mi cere să iniţiez o completare a legii care sa le permită să decidă în numele copiilor lor adulţi, aflaţi într-un stadiu critic al dependenţei de substanţe interzise. Ei ştiu cel mai bine cât de urgentă este permisiunea de a putea decide internarea tinerilor în vederea unui tratament care sa ajute la dezintoxicare. Şi, datorită comunicării permanente pe care o au cu alte familii aflate în acelaşi impas, ştiu şi amploarea fenomenului despre care vorbesc aici”, a transmis deputatul PSD, pe pagina lui de Facebook.

Totodată, Eugen Neaţă a precizat că a transmis deja o întrebare legată şi de clarificarea conceptului de periculozitate atât Agenţiei Naţionale Antidrog, cât şi Ministerului Afacerilor Interne.

„Este nevoie de un punct de vedere al specialiştilor acestui minister în privinţa gradului înalt de periculozitate pentru sine şi pentru alte persoane pe care îl generează dependenţii de substanţe interzise, în mediul în care trăiesc. Conceptul de periculozitate nu este interpretat unitar în ţările din Uniunea Europeană. Mai mult, el a fost înlocuit recent cu nevoia de tratament (the need for treatment), ceea ce îndeamnă pe toată lumea la o mai concretă preocupare pentru o scădere a cererii pe piaţă a substanţelor interzise prin tratarea dependenţilor de consum”, a mai spus parlamentarul vâlcean.

Deputatul Eugen Neaţă a mai menţionat că intenţionează să depună această iniţiativă legislativă la începutul următoarei sesiuni parlamentare.