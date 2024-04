Adevărul șocant despre o destinație preferată de români. „Ferentariul e o glumă. Oamenii se injectează din mers, pe stradă“ VIDEO

Bordeluri și prostituate la 10 euro la fiecare colț de stradă, boschetari și dependenți de droguri care se injectează în mers, pe trotuar, la câțiva metri de mașina poliției, clădiri înconjurate cu garduri de sîrmă ghimpată. Asta a găsit vloggerul Cosmin Avram într-o zonă rău-famată din Atena.

Cunoscutul vlogger Cosmin Avram și-a închiriat un apartament în cartierul Victoria din Atena. El a pornit la pas să exploreze două dintre cele mai rău-famate cartiere din oraș, Omonia și Victoria.

„Vedem care este viața, cum trăiesc oamenii. Vă spun din start că așa ceva nu ați mai văzut. Cel puțin nu în Europa. Televiziunile nu vă prezintă așa ceva. Toată lumea încearcă să ascundă aceste lucruri. Este greșit, din punctul meu de vedere. Aceste lucruri nu trebuiesc ascunse, din contră, trebuiesc scoase la vedere pentru ca autoritățile sau persoanele competente să facă ceva în privința asta”, a susținut el.

El califică ceea ce a văzut la Atena ca fiind „de nedescris“: Pentru mine pur și simplu a fost și este în continuare un șoc. Unii mi-au scris să merg în America pentru a vedea cum trăiesc oamenii pe străzi. Nu e nevoie. Am găsit America aici în Europa”.

Avram îi sfătuiește pe turiștii români să nu se aventureze în aceste zone, pentru că e foarte, foarte periculos.

„Trecem și noi pe aici cu speranța să nu se ia nimeni de noi. Dacă atunci când vizitez locuri frumoase vă spun să le vizitați și voi, în situația de față nu se aplică, pentru că prin aceste zone există un pericol real în orice moment”, explică el.

„Oamenii se injecteză din mers, pe stradă”

Românul este șocat de faptul că pe trotuarele cartierului Omonia a văzut foarte seringi pe jos, folosite de cei care se drogau.

„Sunt foarte multe seringi pe jos. Nu vezi pe unde calci pentru că este întuneric. Doamne ferește! Nu glumesc, așa ceva nu am văzut de când sunt și am avut șansa să vizitez câteva țări dubioase până acum. Dar ca aici, nicăieri, nicăieri. Ferentariul este o glumă pe lângă ce am văzut în această seară pe aceste străduțe și cu cât merg mai mult, cu cât văd mai multe locuri, cu atât mă minunez mai tare. E incredibil, oamenii pur și simplu merg cu seringa în mână pe stradă și se injectează din mers”, povestește vloggerul.

Cosmin a văzut oameni cu plase de seringi nefolosite care aprovizonau zona. Pe stradă a izbucnit o bătaie. „Mai rău ca în junglă. Acolo avem poliția, iar aici, în depărtare, în partea dreaptă, cred că sunt 10 persoane, toți se injectează sau fumează din acele recipiente - șișa“, a spus el.

Cosmin a explorat singur cel mai periculos cartier din Grecia, Omonia.



„10 euro, 10 minute”

Vloggerul a făcut o vizită pe străzile din Atena, cartierul Omonia, în timpul zilei. A trecut pe lângă niște blocuri protejate de garduri cu sârmă ghimpată în partea de sus: „Aceste blocuri par nelocuite, cu toate că sunt câteva mașini în parcare. Sârmă ghimpată pe deasupra, o mizerie de scris. Parcă s-ar afla o pușcărie dincolo de gard. Cam așa stau lucrurile aici.”

Cosmin Avram a început să fie urmărit de o prostituată care se leagă de trecători: „Devin și agresive după cum vedem. Se ia la întâmplare de fetele care trec pe stradă. E pusă pe glume. Mi-am făcut un prieten nou. Mai nou mă urmărește. Îi place să se dea în spectacol. Asta este capitala europeană. Este agresivă. Au creierul prăjit distrus de la atâtea substanțe pe care și le introduc în corp.”

Vloggerul a asistat la o negociere dintre o prostituată și un potențial client, în văzul lumii. „Negocia domnul. Ea a spus 10 euro, 10 minute, el - 10 euro, 20 euro de minute. Dacă tot discutăm despre aceste lucruri în clipul de astăzi, vreau să vă spun că aici bărbații se pot căsători cu alți bărbați, femeile se pot căsători cu alte femei.”

Grecia este prima țară ortodoxă din lume, țară unde ortodoxismul predomină, care a legalizat astfel de căsătorii, în ciuda protestelor bisericii și a unei mari părți a elitei politice, explică vloggerul.

Bordeluri prezentate ca cinematografe

Cosmin a găsit în apropierea blocului în care locuia mai multe bordeluri mascate drept săli de cinema.

„În momentul în care ieși din scara blocului găsești aceste bordeluri moderne, atât pe stânga, cât și pe dreapta, chiar dacă acolo scrie cinema, oferă și alte servicii, nu doar vizionarea unui film”, explică el.

Tarifele variază între 10 euro și 30 de euro. „Nu suntem la periferia orașului sau la periferia unui cartier”, explică el. Astfel, cele două bordeluri se află foarte aproape de o piață a orașului și de clădiri administrative importante.

El a precizat că aceste bordeluri funcționează legal și sunt deschise 24 din 24 de ore. Românul a remarcat că în cele două cartiere, Omonia și Victoria, se întâlnesc prostituate pe trotuar peste tot.

„Datorită unei recesiuni la începutul anilor 2000 și ca rezultat al măsurilor de austeritate din acea perioadă, a existat și există în continuare o problemă reală legată de consumul de substanțe interzise, mai ales printre aceste persoane fără adăpost. Odată cu acele măsuri, guvernul a redus chiar și programele sociale destinate persoanelor fără adăpost”, explică Avram.

Deși inițial guvernul a redus finanțarea pentru programele sociale, există acum eforturi de reintegrare a acestor persoane fără adăpost:

„Datele colectate de Centrul de Monitorizare a Substanțelor Interzise din Grecia descriu realitatea cruntă a consumului de pe stradă. Tot ei susțin că în acest moment sunt aproximativ 3.400 de persoane care consumă zilnic. Cu toate acestea, peste 13.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani sunt considerate mare risc atunci când vine vorba de consumul de substanțe interzise, o creștere cu 30% față de anul precedent. Pe lângă asta, totul este vizibil în momentul în care deplin pe aceste străzi este vizibil că autoritățile nu fac față. Nu reușesc să schimbe ceva. Este ora 12 și lumea pur și simplu se droghează pe străzi”

El explică de ce multe clădiri sunt înconjurate cu garduri de sârmă ghimpată: „În caz contrar te trezești cu acești oameni în interior, sparg geamurile și intră și pun stăpânire pe loc, după care va fi foarte, foarte greu să-i dai afară pentru că acești oameni au mari probleme, probleme din toate punctele de vedere, va fi foarte greu să te înțelegi cu ei.”

Cosmin întâlnește la tot pasul bordeluri, oameni ai străzii și seringi folosite: „Parcă am ajuns în Vestul Sălbatic. Vă dați seama cât de urât miroase în această zonă. Și această zonă este împînzită cu bordeluri.”

Cea mai veche meserie din lume, legală în Grecia

Vloggerul a revenit pe străzile din cele două cartiere la lăsarea serii.

„Cea mai veche meserie din lume este legală și reglementată în Grecia. Trebuie doar să ai peste 18 ani. Cu toate acestea, se estimează că mai puțin de 1.000 de femei sunt angajate legal în acest domeniu și aproximativ 20.000 lucrează ilegal pe străzi și în multe alte locuri dubioase, cum sunt și aceste bordeluri. Pentru că să nu-mi spuneți mie că este legal să ai 30 de clienți pe zi și să lucrezi 7 zile din 7”, explică el.

Cosmin a explicat cum stau lucrurile din punct de vedere legal.

„Persoanele implicate în acest domeniu pot lucra doar în bordeluri administrate de stat. Femeile trebuie să aibă peste 18 ani, să fie necăsătorite, să aibă dreptul de a locui și lucra în Grecia, să nu aibă boli care se transmit, să nu sufere de boli mintale sau să aibă dependență de substanțe interzise și să nu fie condamnate pentru o serie lungă de infracțiuni. Pe lângă toate astea, ele trebuie să se înregistreze la prefectura locală și să dețină un card medical actualizat la fiecare 2 săptămâni. Sunt aproape sigur că în aceste locuri nu o să găsești așa ceva, dar cine știe ce se întâmplă cu adevărat?”, mai explică el.

Foarte multe fete sunt din Europa de Est, dar și din China, Georgia, foarte multe din Rusia.

„Înțeleg că totul este legal, înțeleg că totul este permis, dar mi se pare ireal modul prin care sunt exploatate aceste femei pentru 5 euro. Sunt care au între 20 și 30 de persoane, sunt care au între 30 și 40 de clienți pe zi, lucrează 7 zile din 7”, detaliază Cosmin.

El precizează că legea interzice traficul, cât și munca forțată în acest domeniu.

„Pedepsele sunt mari, până la 10 ani de închisoare, nu atât de mari pe cât ar trebui, dacă este să mă întrebați pe mine, dar se pedepsește mai mult decât atât unii funcționari publici au fost investigați pentru traficul de persoane, pentru că știm cu toții totul pleacă de sus. Cei mici nu fac nimic fără aprobarea celor mari”, explică vloggerul.

Totuși, nimeni nu s-a legat de vlogger pentru că a filmat în acele locuri.

Prostituatele au câte 30-40 de clienți pe zi. O prostituată a mărturisit într-un reportaj că din tariful de 10 euro, 5 ține pentru ea și 5 îi dă „casei”.

O doză costă 2 euro

„Până să mă documentez puțin pentru acest clip, nu mi-am dat seama că în spatele acelor uși și se află bordeluri. Nu știam că ușile colorate din Atena reprezintă da, surpriză... Seara le vezi mai bine pentru că îți sar culorile în ochi datorită luminii. Ziua poți să treci pe aici și să nu-ți dai seama”, explică el.

Vloggerul a observat că intrările în scara blocului sunt închise cu gratii, pe lângă ușa normală. El a trecut pe lângă un bărbat care gemea întins în mijlocul străzii.

„Spuneți voi, cum e posibil așa ceva? Să vedem cum trece autobuzul. Pur și simplu nu vrea să se ferească. O cercetare recentă a Universității din Atena a indicat că între 2018 și 2022, mortalitatea cauzată de aceste substanțe a fost mult mai ridicată în comparație cu cea din SUA, Canada, Australia și țările din Europa Occidentală. Din cei peste 2.400 de consumatori aflați sub supraveghere, 240 și-au pierdut viața. în 2019-55% dintre consumatori erau dependenți de... „făină”. Haideți să-i spunem așa, pentru că nu vreau ca acest bloc să fie blocat de către Youtube”, povestește el.

În timp ce majoritatea dependențelor foloseau substanțele deja cunoscute, unii foloseau folosesc și în ziua de astăzi o substanță ale cărei efecte sunt similare cu ale meta-amfetaminei. „O doză costă 2 euro. Practic, aceste fete cumpără două doze de pe urma unui client. E ireal”, susține el.