UDMR, gata să susțină o moțiune de cenzură contra Guvernului. Care ar fi motivul

Președintele UDMR și-a reiterat poziția referitoare alegerea primarilor într-un singur tur. Kelemen Hunor a precizat că s-ar putea „repeta” susținerea unei moțiuni de cenzură dacă s-ar propune alegeri în două tururi, așa cum a făcut și în cazul Guvernului Orban.

„Înainte de alegerile locale, Guvernul de atunci a încercat să readucă alegerea primarilor în două tururi. Am reuşit să împiedicăm acest lucru într-un singur mod: am iniţiat o moţiune de cenzură şi am răsturnat primul Guvern condus de prim-ministrul Ludovic Orban. Dacă ar fi nevoie, am putea repeta asta şi azi. Susţin şi astăzi ceea ce am spus atunci: alegerea primarilor într-un singur tur nu este mai puţin democratică decât alegerea în două tururi", a declarat Kelemen Hunor, într-un discurs ţinut la Congresul UDMR, potrivit Agerpres.

Liderul UDMR a menționat că alegerea într-un singur tur are „un mare avantaj”: „La alegerile într-un singur tur de scrutin, cetăţenii votează întotdeauna pentru cineva, şi nu împotriva cuiva, aşa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor la alegerile în două tururi”.

Președintele UDMR a precizat, în timpul Conferinței Aleșilor Locali ai UDMR, că este „o mare provocare” păstrarea unui singur tur la alegerile locale. Kelemen Hunor a afirmat că anul electoral 2024 este unul „fără precedent”.

„Pentru noi o mare provocare este să păstrăm un singur tur la alegerile locale, este foarte important să nu lăsăm pe ultima clipă demonstrarea rezultatelor noastre”, a precizat liderul UDMR, potrivit Agerpres.

Ce spune despre rămânerea la guvernare

Referitor la rămânerea la guvernare a UDMR, Kelemen Hunor a precizat că partidul pe care îl conduce și-a asumat guvernarea timp de patru ani.

„Noi vrem să rămânem la guvernare, munca ne-am asumat-o pe timp de patru ani, timp de patru ani avem intenţia, până la sfârşitul ciclului, să facem ceea ce trebuie să facem, cu bună-ştiinţă, cu mare atenţie şi cu putere de muncă, dar vom vedea ce se va întâmpla după ce vom avea noul premier, noi ţinem cu dinţii de poziţiile pe care le avem", a adăugat președintele UDMR.