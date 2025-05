LIVE TEXT Nicușor Dan și George Simion, față în față. Dan: „România nu-și permite o aventură”/ Simion: „Românii nu mai pot fi influențați ”

Cei doi candidați clasați pe primele locuri în turul I al alegerilor prezidențiale 2025, Nicușor Dan și George Simion, au ajuns față în față, pentru prima dată după rezultatul alegerilor. Cei doi candidați participă la Congresului Blocului Național Sindical, unde au fost așezați unul lângă altul, în primul rând.

UPDATE Răspunsuri și întrebări

În ce măsura va determina noul guvern să transparentizeze alocările pentru planul european de reînarmare?

Nicușor Dan:

„Când vorbești de viitor să te uiți la trecut. Am venit primar la Primăria Capitalei.

Cum facem sa echilibram bugetul? E nevoie de bani pentru militari. Sunt patru linii esențiale în combaterea marii evaziuni, absorbție fonduri europene, controlul companiilor statului si reducerea cheltuielile statului”.

George Simion:

„Noi facem deja parte dintr-o arhitectură de securitate care se cheama NATO. Dar nu trebuie să confundăm cu ce face NATO cu ce face UE. La UE trebuie să aibă acces toate statele membre, NATO trebuie să se ocupe de securitate”.

Cine credeți ca e principalul vinovat pentru psihoza declarată de curs și dacă desecretizați documente?

George Simion acuză o mișcare electorală în privința leului: „Anumite companii au pariat împotriva leului. Din informațiile pe care le avem, a fost o mișcare electorala penibilă, românii nu mai pot fi influențați de astfel de chestiuni. Dacă mă întrebați de deficit o să arat către cei care au fost la conducere”.

Nicușor Dan „Nu orice se întâmplă în lume sau în România este rezultatul unei conspirații. Am avut același efect după alegerile din noiembrie. Vă spun două lucruri, vă amintesc conferința mea de ieri de la ora 18.00, unde am încercat să calmez acest fenomen și să dau asigurări de stabilitate. Pe de altă parte, din nou și din nou, dacă ne uităm la oameni care promit ca vor face, să ne uitam ce au făcut. Eu am luat o primărie cu datorii și am adus-o peste raitingul național”

UPDATE Nicușor Dan: România nu își permite o „aventură”

„România nu își permite o aventură în momentul ăsta, să vorbească de anticipate. Să vorbească împotriva muncitorilor străini, să vorbească de naționalizare, România are nevoie să fie anncorată în economia europeană. Statul român trebuie să stimuleze inteligența artificială, de exemplu. Da, este corupție în România, nu s-au luat destui bani europeni, este o evaziune fiscală uriașă, este plin de politruci, așa este.

Toate astea se întâmplă și trebuie corectate, numai că trebuie într-un mod înțelept.

(...) Mai este un lucru foarte important. Estecorupție, am avut o clasă politică care și-a bătut joc, numai că răspunsul trebuie să fie justiția. Ăsta este răspunsul unei societăți democratice și ancorate în Europa”, a spus Nicușor Dan.

I-a îndemnat pe oameni să reflecte asupra a ceea ce au făcut oamenii.

UPDATE George Simion a fost primul invitat să țină un discurs

Ajuns pe scena, candidatul AUR a afirmat că este o perioadă de crize suprapuse și ca trebuie să înțelegem situația în care ne aflăm.

„Cum scăpăm România din această criză? Crescând taxele, cum vrea coaliția pupu, nefăcând nimic cum a făcut Iohannis sau luând niște măsuri concrete pentru rezolvarea crizelor suprapuse? Nu eu am depreciat leul cum v-au mințit ieri, nu eu am creat un deficit imens de 9,3 în realitate vă zic ca e mai mare. Nu eu sunt urmașul lui Klaus Iohannis. Eu sunt un om din mijlocul vostru pentru a avea dialog social, o lege a salarizării unitare, ocazia de a munci corect”, a spus el.

În curs de actualizare

***

Candidatul independent Nicușor Dan și candidatul AUR George Simion, clasați pe primele două locuri în turul I al alegerilor prezidențiale 2025, au fost invitați la Congresul Blocului Național Sindical, în Parlament.

Cei doi candidați se întâlnesc față în față pentru prima dată după aflarea rezultatelor finale.

În cadrul evenimentului au fost așezați unul lângă altul, în primul, fiind urmăriți îndeaproape de toate camerele și cu toți ochii ațintiți asupra lor.

Ambii candidați sunt vizibil tulburați. În timp ce Nicușor Dan evită contactul vizual cu contracandidatul său, George Simion se menține ocupat, dialogând cu cei din jur sau cu jurnaliștii care îi filmează.

Nicușor Dan anunță prima dezbatere electorală pentru turul II

Nicușor Dan le-a declarat jurnaliștilor că prima dezbatere va avea loc joi, 8 mai, la Euronews, urmând ca săptămâna viitoare să fie organizate mai multe confruntări între cei doi candidați.

O altă confruntare este organizată pe 15 mai, de la 19.30, de TVR, la Palatul Cotroceni.

În cadrul evenimentului, fiecare ține un discurs, însă Nicușor Dan are programată o conferință de presă la 18.00, iar George Simion merge la Digi24 de la 21.00 și la Prima TV de la 22.00.