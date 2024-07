Ce au vorbit Ciolacu, Geoană și Ponta la ziua lui Marius Tucă. „S-a discutat la un moment dat despre PSD”

La întâlnirea de gradul zero, de luni seară, care i-a adus la aceiași masă pe premierul Marcel Ciolacu și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, s-au purtat discuții pe mai multe teme.

„Eu acolo, împreună cu domnul Geoană, domnul Victor Ponta, și cu alți invitați, cu mama domnului Tucă, deci a fost foarte multă lume invitată, nu exagerat de multă, am participat la ziua unui jurnalist celebru în România. (...) Normal, când se strâng mai mult de doi români vorbesc despre fotbal şi despre politică. În seara aceea am vorbit şi despre înot, dar nu am intrat în negocieri politice”, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu cu privire la discuțiile purtate în cadrul întâlnirii

Prim-ministrul a mai spus, în cadrul unor alte declarații de presă, că întâlnirea a fost una privată, și că a „a avut meniu fix de la domnul Tucă”.

Întrebat dacă urmează și decizii politice după această întâlnire, președintele PSD a răspuns: „Nu, nu, categoric. Deciziile politice le iau cu colegii mei, în interiorul partidului”.

Jurnalistul Marius Tucă a declarat, miercuri, că „nu a fost o întâlnire capcană” între Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, iar cei doi au stat întâmplător la aceeași la masă.

Întrebat dacă în cadrul întâlnirii au fost discuții politice sau despre candidaturi la alegerile prezidențiale din acest an, Tucă a afirmat că „s-a discutat la un moment dat despre PSD”, iar Victor Ponta a vorbit despre istoria formațiunii social-democrate.

Jurnalistul a mai susținut că invitații nu știau despre ceilalți participanți la evenimentul aniversar și că liderul PNL, Nicolae Ciucă, nu s-a aflat pe listă deoarece nu-l cunoaște prea bine.

Fostul premier Victor Ponta a afirmat, marți seară, că în cadrul întâlnirii s-a discutat despre David Popovici, sportivul român devenit campion olimpic la înot, și că nu a fost o „întâlnire politică”.

„Nici dacă mă tăiați și îmi puneți sare pe tăieturi n-o să povestesc de la o întâlnire privată. A fost ziua de naștere a unui bun prieten. Nu știu cum a invitat sărbătoritul oamenii, dar în niciun caz nu a fost o întâlnire politică. Eu cred că am stat mai mult de două ore”, a declarat Victor Ponta, Antena 3 CNN.

Iar secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, prezent la eveniment, a afirmat, pentru sursa citată, că: „A fost invitat la ziua lui Marius Tucă”, și că nu a avut „nicio discuție politică cu Ciolacu sau cu altcineva prezent la aniversare.”

Amintim că premierul Marcel Ciolacu și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, au fost surprinși la aceeași masă, luni seara, într-un restaurant, împreună cu alți politicieni, printre care și fostul premier Victor Ponta, unde au fost invitați de jurnalistul Marius Tucă, la aniversarea sa.

De altfel, între premierul Marcel Ciolacu, și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, au existat tensiuni vizibile în ultima perioadă, pe fondul bătăliei pentru prezidențiale.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a reacționat, vineri, vizibil iritat de precedentele declarații ale secretarului general Mircea Geoană, că i se pare că e „de noaptea minții” că „un angajat al NATO nu trebuie să răspundă unui stat membru”.

Iar numărul doi în NATO spusese anterior că nu-i treaba premierului ce a făcut el în alianța nord-atlantică, ci trebuie să spună ce face liderul PSD ca prim-ministru al României, declarație făcută după ce Marcel Ciolacu, afirmase că şi-ar dori ca Mircea Geoană să facă un bilanţ al activităţii depuse la NATO în folosul României.