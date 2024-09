Noua gafă marca Mircea Geoană: „Sunt decrețel și eu”.

Mircea Geoană, candidat în cursa pentru alegerile prezidențiale, a comis o nouă gafă. Acesta s-a autointitulat „decrețel”, făcând referire la generația născută după controversatul decret din 1966, prin care regimul lui Ceaușescu a interzis avorturile. Geoană s-a născut, însă, cu opt ani înainte.

„Decreţeii“ sunt copiii născuţi din obligaţie patriotică în România comunistă. Această generație se referă la copiii născuți după 1966, anul în care regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu a interzis avorturile și mijloacele contraceptive. Mircea Geoană s-a născut pe 14 iulie 1958, cu opt ani înainte de semnarea decretului.

Declarația a fost făcută sâmbătă, în emisiunea „În fața ta”, la Digi24, când a fost întrebat de moderatori despre dreptul la avort al femeilor:

„Eu cred că dreptul femeii de a decide ce face cu viaţa ei… noi suntem în România, nu suntem în America. Noi am trăit în anii… eu sunt decreţel şi eu”, a spus Geoană, care a mai adăugat: „Nu sunt confortabil deloc să spun unei femei că cineva, din orice motiv, poate dispune de corpul său şi decizia sa suverană de a face ceea ce doreşte acolo. Sunt foarte progresist aici”.

Nu este singura gafă din cariera politică a lui Mircea Geoană. La primul interviu în calitate de candidat oficial la alegerile prezidențiale din acest an, Geoană i-a urat sănătate Regelui Mihai, decedat în 2017:

„Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important și a spus: «Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți». Astăzi România nu are cârmuitori nici drepți și nici pricepuți”, a spus Geoană pentru Pro TV.

Acesta a revenit, după încheierea emisiunii, cu o reacție spunând că a făcut o „greșeală de exprimare” pe care o regretă.