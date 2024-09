Mircea Geoană gafează de la primul interviu în calitate de candidat. I-a urat defunctului Rege Mihai I „sănătate”

Mircea Geoană a avut miercuri seara primul interviu în calitate de candidat oficial la prezidențiale, și din păcate nu s-a remarcat prin promisiuni ci prin bâlbe. Fostul secretar general adjunct al NATO i-a urat „multă sănătate” Regelui Mihai I, care a murit acum șapte ani.

„Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important și a spus: «Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți». Astăzi România nu are cârmuitori nici drepți și nici pricepuți”, a spus Geoană în momentul în care era intervievat miercuri seara la știrile ProTV.

Regele Mihai I a ținut discursul la care se referea Mircea Geoană în anul 2011, la Parlamentul României, cu ocazia împlinirii a vârstei de 90 de ani, însă, defuctul Rege a murit șase ani mai târziu, în 2011.

La scurt timp după difuzarea emisiunii, Mircea Geoană a scris pe Facebook un mesaj de scuze, în care explică faptul că regretă greșeala pe care a făcut-o, și explicând gafa sa ca o „greșeală de exprimare”.

„Regele Mihai este unul dintre reperele națiunii române și va rămâne veșnic în memoria noastră pentru exemplul de decență, de sacrificiu și iubire de țară. Odihnească-se în pace!”, a scris apoi Geoană pe Facebook.

În timpul discuției conduse de Andreea Esca, Geoană și-a criticat contracandidații, dar a trimis și săgeți către liderii PSD și PNL, despre care a susținut că au câștigat șefia partidelor fără să aibă competiție.

Mircea Geoană a mai candidat la alegerile prezidențiale și în anul 2009, când a fost învins de președintele în funcție de atunci, Traian Băsescu.

Mircea Geoană a amânat lansarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale, deși în ultimele săptămâni s-a aflat într-un turneu național și în afara țării, în care s-a promovat alături de cartea sa: „Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO”.

Tot în ultimele două săptămâni, deși nu intrase oficial în competiția electorală, Mircea Geoană era prezentat, într-un sondaj de opinie realizat de INSCOP, ca favorit pentru a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale.