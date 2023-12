Sondaj. PSD depășește 30%, PNL la zece procente distanță. Partidul lui Șoșoacă ar trece pragul electoral, UDMR nu

Ultimul sondaj al INSCOP, la comanda News.ro, arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, cinci partide ar trece pragul electoral, două dintre ele fiind formațiunile suveraniste: AUR și Partidul S.O.S (Diana Șoșoacă).

25,1% dintre români cred că România se îndreaptă într-o direcție bună, în timp ce 66,7% sunt pesimiști în legătură cu viitorul țării. 8,2% reprezintă procentul non-răspunsurilor, arată ultimul sondaj INSCOP la comanda News. Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” voi merge la vot și 10 „sigur da” voi merge la vot, 20,5% dintre români au ales 1, 2,5% au ales 2, 2% au ales 3, 0,9% au ales 4, 7,4% au ales 5, 1,9% au ales 6, 4,6% au ales 7. 6,7% indică 8, 4,5% 9 și 48% indică 10. 1,1% reprezintă procentul non-răspunsurilor.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (65,2% din total eșantion), 30,2% dintre români ar vota cu PSD, 20,1% cu PNL, iar cu AUR 19,5%. Pentru USR ar vota 11,9% dintre români, în timp ce SOS ar obține 5,2% dintre opțiunile de vot.

Pentru UDMR ar vota 4,9% dintre cei care și-au exprimat o opțiune de vot, iar pentru Pro România 2%. 1,9% dintre cei intervievați își exprimă opțiunea de vot pentru Partidul Verde, 1,3% pentru PMP, 0,7% pentru PUSL, 0,6% pentru Forța Dreptei și 0,3% pentru REPER. 1,3% dintre respondenți își exprimă preferința pentru alt partid.

Diferențele față de acum trei două luni

La finalul lunii septembrie, tot INSCOP prezenta intenția de vot. Institutul de sondare a opiniei publice a prezentat două rezultate privind intenția de vot în septembrie. Primul este cel al persoanelor decisă să meargă la urne. Datele în acest caz arată că 31% ar vota PSD, în timp ce 20,4% ar pune ștampila pe PNL, potrivit sondajului INSCOP.

Pe locul al treilea este Alianța pentru Unirea Românilor, cu 19,7%, în timp ce Uniunea Salvați România are o intenție de vot de 12%. UDMR nu ar mai face pragul electoral, dat fiind că intenția de vot pentru Uniune este de 4,6%, nici Partidul SOS, creditat cu 3,1%. Partidul Verde are 2,7%, peste PMP, cu 1,7%, și Pro România, 1,5%. Forța Dreptei are doar 1%.

În schimb, în cazul respondenților care au optat pentru un partid, indiferent dacă ar merge sau nu la vot, 29,1% ar alege PSD, iar pe locul al doilea se află AUR, cu 22,4%. Așadar, în cazul AUR este o creștere de aproape trei procente. PNL este stabil la 20,4%, în timp ce USR este la 11,6%, iar UDMR e cotat la 4,1%. Și partidul lui Șoșoacă rămâne la 3,1%, în timp ce PMP crește la 2,5%.

Metodologie

Datele au fost culese în perioada 20-27 noiembrie 2023. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.