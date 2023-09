Senatorul Claudiu Mureșan, fost USR, s-a înscris în PSD. Demisia, comparată de foștii colegi cu „trădarea lui Iohannis”

Senatorul Claudiu Mureșan, ales parlamentar pe listele USR din 2020, s-a înscris în organizația PSD Sibiu. Parlamentarul a anunțat că s-a afiliat și grupului social democrat din Senat.

Potrivit Turnul Sfatului, citat de G4Media, Claudiu Mureșan este de marți, 12 septembrie, membru al PSD Sibiu.

De asemenea, senatorul a anunțat de la tribuna Senatului că s-a alăturat grupului PSD pentru că astfel are „garanția” că își poate continua proiectele.

„Acum câteva luni am anunţat plecarea din USR. Astăzi vreau să anunţ drumul politic pe care doresc să-l urmez în continuare. Decizia pe care am luat-o este una bine cântărită şi este garanţia că voi putea duce mai departe proiectele pe care le am. Am decis să mă alătur grupului parlamentar al PSD”, a transmis Claudiu Mureşan de la tribuna Senatului, potrivit Agerpres.

Potrivit G4Media, plecarea din organizația sibiană a USR și mutarea la PSD a fost critică dur de foștii colegi ai senatorului, care compară demisia lui Mureșan cu „trădarea lui Iohannis”.

„În opoziție se vede caracterul omului. Să tradezi electoratul sibian în modul acesta pentru o promisiunea a PSD nu e cu nimic mai prejos decât trădarea lui Iohannis care deține acum recordul de număr de premieri PSD numiți de un președinte”, a transmis președinta organizației județene a USR Sibiu pentru Turnul Sfatului.

Senatorul Claudiu Mureșan și-a dat demisia din USR la finalul lunii iunie și până în prezent a activat ca senator neafiliat.

"Etapa din viaţa mea numită USR se încheie astăzi, odată cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci când energia consumată în lupte interne este mai mare decât cea folosită pentru proiecte şi acţiuni benefice oamenilor, e nevoie de o decizie şi o schimbare în consecinţă. Şi asta fac eu astăzi. Eu şi USR Sibiu, filiala judeţeană din care eu am făcut parte, mergem pe drumuri paralele de aproape doi ani, aşa că demisia mea de azi este una logică şi, sper eu, benefică pentru ambele părţi", a precizat senatorul la acea vreme.