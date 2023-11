Scandalul limitării plăților cash: scăderea plafoanelor încinge spiritele în Coaliție și în societate | ANALIZĂ

Scăderea limitelor pentru plățile cash e criticată de majoritatea partidelor, inclusiv de PNL, precum și de specialiști, însă PSD nu pare încă dispus să renunțe la măsură, fiind văzută ca un instrument de combatere a evaziunii fiscale.

Majoritatea partidelor parlamentare, inclusiv juniorul de la guvernare (PNL), susțin renunțarea la limitarea plăților în numerar. De la început, Alianța pentru Unirea Românilor, prin vocea președintelui George Simion, a anunțat că se opune, iar formațiunea chiar începe un demers de strângere de semnături pentru schimbarea Constituției astfel încât plata în numerar să fie un drept prin legea fundamentală. Și USR, prin vocea lui Claudiu Năsui, unul dintre vicepreședinți, a anunțat că evaziunea fiscală nu poate fi rezolvată prin limitarea plăților în numerar. Nici UDMR nu a văzut cu ochi buni măsura. Kelemen Hunor, șeful UDMR, chiar i-a transmis premierului Marcel Ciolacu că două lucruri nu se demodează: geaca din piele și plata cu cash.

De câteva zile, PNL, partener de guvernare al PSD, insistă pe faptul că formațiunea nu a susținut niciodată măsura, deși a acceptat-o în Coaliție. Iar poziția a fost comunicată prin mai multe intervenții publice ale lui Nicolae Ciucă, președintele partidului. „Cu această măsură de plafonare a plăţilor cash, cu care, încă o dată (n.r. – spun), nu am fost de acord de la început. A fost o măsură luată în Coaliţie, explicându-se la vremea respectivă care sunt intenţiile pentru care se adoptă o astfel de măsură. Am discutat cu ministrul de Finanţe, am stabilit şi în Biroul Politic Naţional al PNL ca această măsură să fie revizuită“, a afirmat Nicolae Ciucă luni. Întrebat cât de repede ar trebui să fie făcută modificarea, liderul a subliniat că într-un timp cât mai scurt.

PNL cere modificarea legii

„Revizuirea ei trebuie să aibă loc cât mai curând posibil pentru că nu avem o reţea de bancomate echitabil distribuite, aşa cum ar fi necesar. Pentru oamenii de afaceri, timpul este o resursă preţioasă, şi pentru noi, cetăţenii, timpul este o resursă preţioasă (...) Ori să se revină la 10.000 de lei, şi asta înseamnă că se foloseşte prevederea de dinainte, ori să vină după această consultare cu specialiştii“, a mai afirmat Ciucă.

Doi colegi de partid, Robert Sighiartău (vicepreședinte PNL) și Adrian Cozma (președinte PNL Satu Mare), au depus deja un proiect în Parlament. Cei doi cer revenirea la prevederile anterioare, adică încasări în numerar de până la 5.000 de lei, respectiv 10.000 de lei.

„Nu ştiu dacă modificarea plafoanelor este cea mai bună soluţie. Este o problemă la micii întreprinzători cu plăţile cash, să nu se facă cozi interminabile la bancă“, a afirmat Ciolacu, precizând că propunerea privind limitarea numerarului a venit de la o echipă de specialiști din ANAF, iar în momentul luării deciziei nimeni din Coaliție nu s-a opus. Mai mult, a justificat măsura ca instrument pentru combaterea evaziunii fiscale.

Ce spun specialiștii

„Adevărul“ a discutat cu mai mulți specialiști, atât pe tema impactului economic, dar și a celui politic. „Limitarea plăților cash pentru populație reprezintă în primul rând o limitare a unui drept fundamental de a-ți folosi banii așa cum dorești. În ceea ce privește plățile, să nu uităm, vă dau exemplul cel mai bun din mediul rural: se scumpesc lemnele pentru iarnă. Te costă peste 5.000 de lei. Necesită plata cu cardul dacă vrei să-ți cumperi un camion de lemne, să zicem. Mai sunt alte probleme, mai ales din mediul rural: să nu uităm că nu au la dispoziție sucursale bancare, bancomate, POS-uri și alte instrumente financiare care să le permită să tranzacționeze cum se întâmplă la oraș, și asta în condițiile în care peste jumătate din populația României nu are acces la servicii bancare“, arată Adrian Negrescu, analist economic.

Guvernul s-a transformat într-un agent comercial pentru băncile din România (Adrian Negrescu, analist economic)

Negrescu susține că vor exista scumpiri în lanț, în condițiile în care firmele vor trebui să facă zilnic drumuri la bancă, vor exista comisioane bancare plătite sau chiar sume suplimentare pentru aprovizionare de produse direct din orașe, în cazul buticurilor din mediul rural. „Cele peste 60.000 de microafaceri care în momentul de față foloseau foarte mult cash vor crește costurile“, a punctat analistul economic.

Adrian Negrescu a vorbit și din perspectiva a ceea ce înseamnă măsura pentru bănci. „Numărul funcționarilor bancari din România a scăzut la jumătate față de acum 10 ani. Băncile au dat afară în condițiile în care și-au digitalizat serviciile. Vor trebui să angajeze oameni pentru a înființa astfel de oficii și a evita cozile inerente, lucru care ne va costa pe toți“, a precizat analistul economic, care a amintit de creșterea comisioanelor bancare. De asemenea, Negrescu a punctat că doar una din trei bănci are casierie.

Impactul electoral

George Rîpă, consultant politic, susține că, spre deosebire de alte subiecte politice, tema limitării cash-ului are impact destul de mare: „Tema e relevantă din punct de electoral pentru că e relevantă din punct de vedere al libertății. Practic statul îți interzice să utilizezi așa cum dorești de bunurile tale. Orice limitare de acest tip este de sorginte totalitară. Impactul public este uriaș pentru zeci de mii de antreprenori mici care au societăți comerciale în mediul rural sau urban mic și care încasează aproape exclusiv numerar. Singurii care câștigă sunt băncile, cărora Ciolacu le asigura venituri în plus lunare de milioane de euro doar din comisioane.“.

De altfel, Rîpă subliniază că e de neînțeles cum tocmai PSD e cel mai reticent partid pe subiect. „Marcel Ciolacu și PSD pierd pentru că lovesc direct într-o parte a electoratului lor. Oamenilor li se spune să-și facă card – practic, le complică viața și îi obligă să plătească lunar un comision bancar pentru un serviciu de care nu aveau nevoie“, arată consultantul politic. Referitor la răzgândirea PNL, Rîpă punctează faptul că formațiunea liberală și-a dat seama că ar trebui regândească situația

„În ultimii 34 de ani am văzut foarte rar politicieni care să-și asume că au greșit. Au făcut-o Traian Băsesciu și Victor Ponta. Pentru PNL e bine că se rupe de discursul promovat de socialiști. Românii apreciază onestitatea, vor aprecia mai degrabă pe cineva care spune onest că a comis o eroare decât pe cineva care continuă să susțină ceva greșit. Un partid de dreapta trebuie să analizeze fiecare situație din perspectiva cetățeanului și nu a statului”, a conchis analistul politic.