Ce șanse dă premierul Ciolacu României să intre în Schengen în decembrie. Atacarea la CJUE a unui vot negativ rămâne în picioare

Premierul României, Marcel Ciolacu, susține că țara noastră are șanse 50% în ceea ce privește un vot pozitiv la Consiliul JAI din decembrie, în cazul în care tema va fi discutată de miniștrii de Interne, pe masa Guvernului rămând opțiunea unui atac la CJUE a unui vot negativ al Austriei.

„Îmi doresc foarte mult. Încerc să mă coordonez cu ministrul Predoiu, cu doamna ministru de Externe. Am o comunicare și ne coordonăm cu președintle României, pentru că dumnealui reprezintă România la Consiliul European. Nu prim-ministrul. E o decizie a CCR care se respectă. Și o să ne luptăm până în ultimul moment”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu. într-o emisiune la Europa FM.

Întrebat la cât evaluează șansele, Ciolacu a precizat: „50%-50%. Contextul e și faptul că suntem împreună cu Bulgaria. Dacă ar fi fost și România singură, dar și Bulgaria singură, iar deciziile luate pentru fiecare în parte, cred că ar fi fost mai ușoară abordarea”.

Legat de datul în judecată la CJUE a Austriei, premierul a punctat: „În primul rând trebuie să voteze (n.r. - să fie dat împotrivă în Consiliul Justiție și Afaceri Interne). Categoric, da. Dacă votează împotrivă, categoric da. Am și anunțat și la Comisie, pe cancelarul Olaf Scholz (n.r. - șeful Guvernului din Germania), pe premierul Pedro Sanchez care are președinția în acest moment”.

România caută sprijin pentru toate scenariile

Eurodeputatul Victor Negrescu, chestor al Parlamentului European, a solicitat președintei legislativului european sprijin pentru aderarea României la Schengen în perspectiva Consiliului JAI din decembrie, inclusiv pentru atacarea la CJUE a unui nou vot de respingere.

„Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, este un susținător al aderării României la spațiul Schengen. Motiv pentru care am discutat despre perspectivele viitorului Consiliu Justiție și Afaceri Interne, care va avea loc peste câteva săptămâni și despre stadiul negocierilor purtate la nivel înalt, inclusiv la nivelul familiei politice de dreapta din care face parte cancelarul austriac. Am ținut să îi mulțumesc pentru eforturile depuse și totodată să discutăm despre opțiunile pe care le poate avea România în cazul exercitării unui nou veto de către guvernul de dreapta din Austria. Am solicitat suport, astfel încât Parlamentul European să sprijine România, în eventualitatea unui nou refuz, în realizarea unui demers legitim pentru apărarea valorilor europene prin care să ne cerem drepturile chiar și la Curtea de Justiție a UE”, a declarat reprezentantul României în Parlamentul European, Victor Negrescu.