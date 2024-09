Romaşcanu (PSD), atac la adresa lui Geoană. Cine îi furnizează „cunoștințele”: „Vântu, în cazul lui”

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a lansat joi un atac la adresa lui Mircea Geoană, făcând trimitere la gafele acestuia legate de Regele Mihai și la comentariile cu privire la pregătirea lui Marcel Ciolacu, candidatul social-democraților la prezidențiale.

Lucian Romaşcanu PSD in conferinta de presa FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Domnul Mircea Geoană, după o fulgerătoare carieră de aproape președinte și ceva urări de sănătate adresate Regelui Mihai, găsește timp și pentru mici reflecții pe seama declarației dlui Ciolacu privind continua pregătire în domeniul economic”, a scris, pe Facebook, Lucian Romașcanu.

Purtătorul de cuvânt al PSD a continuat ironiile la adresa lui Mircea Geoană.

„Este firească, totuși, pentru cineva care nu știe totul, dorința de dezvoltare personală. Această dorință sigur o are și Mircea Geoană, diferența stă în cel care furnizează cunoștințele și experiența: Mugur Isărescu în cazul lui Marcel Ciolacu, SO Vântu în cazul lui Mircea Geoană. Cam atât pe tema aceasta”, a adăugat Romașcanu.

Amintim că Mircea Geoană a avut miercuri seara, la știrile ProTV, primul interviu în calitate de candidat oficial la prezidențiale în care a gafat. Fostul secretar general adjunct al NATO i-a urat „multă sănătate” Regelui Mihai I, care a murit acum șapte ani.

„Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important și a spus: «Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți». Astăzi România nu are cârmuitori nici drepți și nici pricepuți”, a spus Geoană în momentul în care era intervievat miercuri seara.

O „greșeală de exprimare”

După difuzarea emisiunii, Mircea Geoană a scris pe Facebook un mesaj de scuze, în care explică faptul că regretă greșeala pe care a făcut-o, și explicând gafa sa ca o „greșeală de exprimare”.

„Regele Mihai este unul dintre reperele națiunii române și va rămâne veșnic în memoria noastră pentru exemplul de decență, de sacrificiu și iubire de țară. Odihnească-se în pace!”, a scris apoi Geoană pe Facebook.

Mircea Geoană a lansat, în același interviu, ironii la adresa lui Marcel Ciolacu, despre care afirmă că are nevoie să ia meditaţii la economie și la limba engleză.

„Nu vreau să fiu în situaţia în care, cum recunoştea un alt candidat, ieri, că are nevoie să ia meditaţii la economie, meditaţii la limba engleză, mâine, poimâine, meditaţii la politica externă. Că dacă eşti corigent la mai multe materii, eu ştiu că pe vremuri, când erai corigent la mai multe materii, rămâneai şi repetent”, a declarat Mircea Geoană, la Ştirile Pro TV.