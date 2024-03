Românul cu plăcuţele de înmatriculare suedeze anti-PSD a intrat în partidul condus de Ludovic Orban

Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei, a anunțat, miercuri, că Răzvan Ştefănescu, românul din Suedia care a stârnit un scandal imens în urmă cu câțiva ani, după ce a condus o maşină cu număr de înmatriculare anti-PSD, s-a înscris în formațiunea condusă de fostul premier.

„Am rămas amic cu “artizanul” plăcuței suedeze. De astăzi, Răzvan Ștefănescu este și coleg cu mine în Forța Dreptei. Amândoi ne-am păstrat aceeași atitudine categorică contra PSD. Și contra USL reloaded”, a scris Ludovic Orban miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Răzvan Ştefănescu, românul devenit celebru după scandalul din 2018 anunțase spre sfârșitul acelui an că vrea să candideze independent la alegerile europarlamentare din 2019.

Iar în noiembrie 2019 anunța pe contul său de Facebook că este decis să de întoarcă definitiv în ţară, după căderea Cabinetului Dăncilă şi înaintea alegerilor prezidenţiale. El postase și o poză în care apărea alături de Ludovic Orban.

„(...) Zilele astea am fost în ţară, am vrut să văd dacă lucrurile se schimbă cu adevărat. Oameni care au apreciat eforturile mele m-au ajutat să ajung chiar în Palatul Victoria, în biroul din fotografie. Oamenii noi au luat taurul de coarne, sunt obosiţi şi nedormiţi, dar vor să folosească fiecare clipă... Pentru prima oară m-am gândit serios să mă întorc acasă, n-o să curgă laptele şi mierea, dar am văzut în ochii interlocutorilor mei cât de multă nevoie au de noi”, a afirmat Ştefănescu.

Povestea celebrului scandal a început la sfârșitului lunii iulie 2018, când Brigada Rutieră a Capitalei l-a oprit în trafic pe românul aflat în concediu în țară și i-a reţinut numerele de înmatriculare cu mesaj anti-PSD (M...EPSD), pe care le avea la autoturismul înmatriculat în Suedia, cât și permisul de conducere.

Şefii Poliţiei au invocat atunci Convenţia ONU de la Viena, din 1968, care stipula, la momentul ratificării de către România (1980), că numerele de înmatriculare trebuie să aibă în componenţă neapărat şi cifre. Numai că, în 2016, ONU a modificat Convenţia, și astfel se permiteau numere de înmatriculare formate doar din litere. Ce ar mai fi omis poliţiştii este că acea prevedere din acordul internaţional nu mai era valabilă încă din 2016.

Ambasada Suediei la Bucureşti a reacţionat atunci, precizând că ”plăcuţele de înmatriculare personalizate, emise de Agenţia suedeză de Transport, sunt valide pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Numerele personalizate ar trebui să fie mereu însoţite de documentele oficiale atât ale plăcuţelor originale, cât şi ale celor personalizate”.

Cu toate acestea, poliţiştii au continuat să pretindă că numerele de înmatriculare personalizate sunt valabile numai pe teritoriul Suediei.

Răzvan Ştefănescu și-a primit înapoi permisul după ce procurorii au clasat dosarul în care a fost cercetat „pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România”.

De asemenea, procurorii au dispus atunci și restituirea celor două plăcuţe cu mesaj anti-PSD către autorităţile suedeze, prin intermediul Ambasadei Suediei de la Bucureşti.