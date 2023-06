România extremelor. De la pensii de zeci de mii de lei la grosul veniturilor mici

Reforma pensiilor publice se lasă în continuare așteptată în Coaliție. Între timp, România e o țară a extremelor, unde cea mai mare pensie pe contributivitate e de circa 95.000 de lei, în timp ce milioane de români au venituri de 60 de ori mai mici.

Nu doar pensiile speciale impresionează prin faptul că sunt generoase, ci și pensiile din sistemul public, dacă ne uităm la vârful acestuia. Prima pensie din sistemul public are o valoare brută impresionată, de 95.423 de lei, potrivit informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, la solicitarea „Adevărul”. Al doilea venit din topul pensiilor publice este în valoare de 71.417 lei, în timp ce a treia ajunge la 64.385 de lei. Următoarele două sunt sub 60.000 de lei, adică 57.023 de lei, respectiv 51.403 lei. Peste 50.000 de lei mai este doar a șasea pensie publică, din acest clasament al celor mai generoase venituri pe bază de contributivitate: 50.879 de lei.

În schimb, în România, pensia minimă este de 1.125 de lei, după creșterea de 125 de lei la începutul anului. Conform unui calcul plecând de la datele CNPP, 1,95 milioane pensionari au un venit sub 1.500 de lei. Borna de 5.000 de lei este depășită de 143.998 de pensionari.

Coaliția ar fi trebuit, dacă respecta calendarul din PNRR, să aibă noul proiect al pensiilor publice, pe 31 martie 2023. Însă proiectele, pentru că sunt două variante, nici măcar nu au ajuns la prima analiză, iar Puterea pare că nu se grăbește, potrivit infirmațiilor „Adevărul”. Responsabil de acest proiect e ministrul Muncii, Marius Budăi, care colaborează cu specialiștii CNPP. „Adevărul” s-a interesat în rândul principalelor forțe privind tot demersul pentru această reformă.

„Pe tema pensiilor publice eu nu am participat la nicio dezbatere, nu știu dacă a fost în alt format. Nu am participat. Nu, nu am avut nicio discuție instituțională oficială. Așa sunt oameni care vorbesc prin instituții, dar comunicare instituțională nu mi s-a prezentat. Nici nu știu dacă e creionat proiectul”, a precizat Raluca Turcan, fostă ministră a Muncii din partea PNL și una din specialistele partidului pe această tema, întrebată de „Adevărul”.

De asemenea, vorbind de principiile care ar trebui să guverneze noua reformă, Turcan a răspuns: „Principiul contributivității, evident. Baza acestei reforme trebuie să fie ca pensiile să fie ancorate în contributivitate, să fie luați în calcul toți factorii de contributivitate, în felul acesta să fie reduse o parte din inechități. De asemenea, prin modificarea formulei de calcul să fie avantajați cei care au pensiile cele mai mici și au muncit o perioadă mai îndelungată”. Întrebată de întârziere, fosta ministră a evitat un răspuns direct: „De ce este întârziere asta trebuie să răspundă ministerul titular, adică ministerul Muncii”.

La Ministerul Muncii nu sunt îngrijorări

„Adevărul” a discutat și cu un reprezentant al PSD, exact de la Ministerul Muncii, secretarul de stat Cristian Vasilcoiu. „După ce terminăm cu specialele ne apucăm de salarizare și în paralel lucrăm și la publice. Legea este în cererea de plată numărul 4 din PNRR, momentan nu s-a soluționat cererea 2. Nu mai sunt acele termene inițiale de actualitate pentru că s-a împins foarte mult cererea 2. Noi lucrăm în paralel la toate. După ce se finalizează urmează consultări și cu Banca Mondială, Comisia Europeană, sindicatele și instituțiile, atunci nu are rost să grăbim. Când faci ceva în grabă riști să faci greșeli, nu avem de ce să o terminăm acum”, a precizat Vasilcoiu.

Întrebat dacă ar trebui accelerată procedura, secretarul de stat răspuns: „Toate (n.r. – reformele) sunt importante, dar din moment ce termenul de depunere a cererii nu este în niciun caz în vara asta nu are rost să o grăbim (...) Parlamentul intră în vacanță, este proiect de lege care trebuie adoptat de Guvern și apoi de Parlament. Parlamentul va reveni în septembrie, degeaba ar adopta-o Guvernul peste vară (...) Mai mult ca sigur în următoarea sesiunea parlamentară, septembrie-octombrie va fi adoptată”.

Un lider PNL cântă prohodul proiectului pensiilor speciale

Raluca Turcan, fostă ministră a Muncii și vicepreședintă a PNL, sugerează că actualul proiect privind pensiile speciale ar putea fi neconstituțional, dacă rămâne prevederea referitoare la pensiile din sistemul de apărare.

„Curtea a reținut că specificul activităţii militarilor le impune acestora «obligaţii şi interdicţii severe, precum şi riscuri sporite, ceea ce justifică în mod obiectiv şi rezonabil o diferenţiere a regimului juridic de pensionare faţă de regimul stabilit pentru alţi asiguraţi care nu sunt supuşi aceloraşi exigenţe, restricţii şi riscuri». (Decizia 20 din 2000) De asemenea, CCR a mai stabilit că «pensia militară ... este un tip de pensie mai avantajos decât alte tipuri de pensii, acordate altor categorii profesionale, legiuitorul întemeindu-și această opțiune legislativă pe principiul recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și privațiunile suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul carierei ». Iată, așadar, de ce consider că orice proiect de modificare a statutului pensiilor speciale care include și pensiile din sistemul de apărare și ordine publică pleacă de la premisa de a fi, din nou, neconstituțional”, sunt argumentele lui Turcan.

Reprezentanții PSD au evitat un răspuns direct la avertismentul Ralucăi Turcan. „Nu comentez declarațiile colegilor. În rest vom avea grija să nu fie probleme de constituționalitate”, a precizat Adrian Solomon (PSD), președinte al Comisiei de muncă din Camera Deputaților, adică persoana care conduce discuțiile pe tema modificările la proiectul privind pensiile speciale. În schimb, Cristian Vasilcoiu a trecut la un atac la persoană, pe tema IQ-ului Ralucăi Turcan și a altor referințe fără legătură cu discuția privind pensiile speciale.