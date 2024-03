Reportaj. Lansarea candidatului PSD-PNL la Capitală, antrenament pentru campania electorală. Ce nu s-a văzut la TV

Evenimentul de lansare a candidatului PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a arătat un competitor gata să intre în discuții despre dezvoltarea Bucureștiului, dar și în clinciuri politice, fiind însă susținut de pe margine de o adevărată galerie de partid.

Atmosfera de la lansarea candidatului Alianței PSD-PNL la Capitală, deși a fost anunțată în format de conferință de presă, ceea ce ar fi presupus prezența câtorva lideri și a reprezentanților mass-media, a fost transformată de Coaliție într-un veritabil antrenament pentru campania electorală care va începe în mai puțin de o lună. Sala evenimentului a avut o componență serioasă de oameni de partid, pe lângă președinții de la sectoare și o parte dintre liderii formațiunii, fiind prezenți pe lângă Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, Sebastian Burduja și candidatul Cătălin Cîrstoiu, politicieni ca Rareș Bogdan, Lucian Bode, Marian Neacșu, Ionuț Stroe, Alfred Simonis, Lucian Romașcanu și mulți alții. Eventualele dificultăți ale candidatului PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, la conferința de presă, au fost rezolvate parțial prin publicul de partid, care începea să-l aplaude pe medic, de fiecare dată când simțea că ezită cu răspunsurile.

De la confesiunea privind boala la momentele amuzante

Sebastian Burduja și Gabriela Firea, până în urmă cu două zile potențiali candidați la Primăria Capitalei, reconvertiți acum în coordonatori ai campaniei lui Cîrstoiu, au venit împreună la eveniment și tot amândoi l-au încadrat pe medic, până acum discret cu aparițiile publice, dar care a încercat să fie cât mai popular cu putință, să glumească și eventual să lanseze unele săgeți.

Spre finalul discursului său, Cîrstoiu a făcut și o mărturisire. Mai precis, faptul că s-a luptat cu cancerul. „Dacă ar fi să vă fac o mărturisire personală, poate că una dintre obligaţiile faţă de pacienţii mei a fost să asigur la Spitalul Universitar tratamentul unor boli grave, cancer, şi am făcut-o, zic eu. Are cel mai modern buncăr de radioterapie care există în Europa de Est. În scurt timp va fi funcţional. Uitându-mă la acest oraş, am văzut că probabil, prin diverse elemente de diagnosticare, are aceeaşi boală, boala asta care m-a obsedat multă vreme a vieţii mele. În faţa dumneavoastră aveţi un supravieţuitor al acestei boli. Sunt sigur, făcându-vă această mărturisire, care pentru mine este puţin dureroasă, că împreună vom învinge un oraş bolnav şi îl vom face împreună unul sănătos”, a mărturisit Cîrstoiu, care o parte din timp a vorbit despre sistemul de sănătate, traficul din București și aerul poluat. De altfel, în spatele său era sloganul „Stabilitate și dezvoltare”, argumentul stabilității fiind des invocat de Coaliție.

La conferință au fost și momente care au descrețit frunțile. Unul dintre momentele de fâstâceală și amuzament a fost legat de faptul că Robert Negoiță anunțase cu o zi înainte că el îl vede mai potrivit, date fiind calitățile administrative, pe Piedone. La conferința de presă, întrebat Cîrstoiu de opinia lui Negoiță, Marcel Ciolacu l-a chemat pe primarul de la Sectorul 3 pe scenă. „Hai, Robert, încoace. Hai, dacă te-a mâncat, eu ți-am zis. Pe urmă îl chemăm și pe Rareș Bogdan”, a afirmat râzând Ciolacu.

Negoiță a precizat că reprezentanții mass-media au interpretat ce a afirmat: „Spun prea direct ce gândesc. Și îmi pare că gândesc. Eu nu am spus că votez cu altcineva”, a punctat Negoiță, care l-a felicitat pe Cîrstoiu, apoi a plecat de pe scenă. Precizarea că Negoiță va vota cu Cătălin Cîrstoiu a venit de la Daniel Băluță, primarul de la Sectorul 4, care stătea exact lângă edilul de la Sectorul 3.

Nu l-a uitat pe Rareș Bogdan

Nici Rareș Bogdan nu a fost uitat, după ce în urmă cu două zile îl ironizase pe actualul candidat: „Dacă aș fi un candidat de sacrificiu, cinstit v-aș spune să-l întrebați pe Rareș (n.r. - Bogdan), că el știe mai bine cum e cu anatomia. Eu cred că e destul de bine pus pe picioare. A avut o durere la coloană, dar ne-am revenit. (...) A mă considera un candidat de sacrificiu este o mare greșeală”, a punctat Cîrstoiu, alegerea PSD-PNL pentru Primăria Generală.

Unii reprezentanți ai PSD și PNL au primit declarațiile lui Cîrstoiu și ale celor doi președinți ai Coaliției, Ciucă și Ciolacu, cu zâmbetul pe buze, în timp ce Firea a fost mult mai serioasă. De altfel, în discursul său, Firea nu a pronunțat niciodată numele lui Cătălin Cîrstoiu, vorbind în schimb de faptul că PSD și PNL și-au dat mâna lăsând deoparte eventualele „pasiuni” și „orgolii”.

În schimb, situația nu e rezolvată la sectoare. În continuare în Coaliție vor fi discuțiile despre cei mai buni candidați pentru primăriile de la sectoarele 1, 2 și 5, nefiind dat un termen clar privind finalizarea evaluării și selectării lor.

Sfatul lui Băsescu pentru finul său

Cătălin Cîrstoiu, care l-a avut naș de cununie pe Traian Băsescu, susține că a discutat inclusiv cu fostul președinte despre asumarea candidaturii, iar actualul europarlamentar i-a dat argumente pentru a nu intra în cursă, dar el nu a ascultat. „Am avut o discuție lungă. Domnia sa, ca într-o familie, mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta dându-mi argumente strict personale, umane. Lucru pe care, cinstit, l-a făcut şi tatăl meu. Nu am ascultat, aşa sunt eu. Nu am ascultat niciodată”, a afirmat Cîrstoiu, care a subliniat că nu a intrat în cursă pentru un avantaj personal, ci pentru că el crede în proiectul pentru București. Mai mult, a recomandat tuturor să-l întrebe acum pe Traian Băsescu dacă îl va vota.