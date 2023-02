Cum văd purtătorii de cuvânt ai PSD și PNL precizările lui Iohannis despre rocada premierilor

Purtătorul de cuvânt al PSD a punctat, în urma declarațiilor făcute de președintele Iohannis, că există un protocol și o Coaliție care a stabilit o rotație a premierilor, fapt agreat și de reprezentantul PNL, care a subliniat că partidul său își repectă angajamentul asumat, stabilitatea fiind cea mai importantă.

După ce șeful statului, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj mai enigmatic privind viitorul guvernării, în contextul în care în luna mai ar trebui să aibă loc rotația premierilor, neexprimând clar că va numi un premier din partea PSD, ci va lua cea mai bună alegere pentru România, contactat de „Adevărul”, purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea a punctat că există două posibilități.

Totodată Radu Oprea a sublininiat că „prerogativele constituționaler ale președintelui spun că dumnealui, instituția președintelui este cea care desemnează premierul pentru formarea unui nou Guvern”.

„Sigur că cea mai bună decizie, din punctul nostru de vedere al PSD, în această situație este de a avea un Guvern funcțional, care să asigure stabilitate economică socială în contextul foarte dificil în care ne aflăm, războiul este din păcate la granița țării”, a mai completat Oprea, arătând că „există un protocol și există o Coaliție care a agreat o rotație a premierilor”.

Reprezentantul PSD a conchis însă că în acest caz „există această posibilitate de a avea cea mai bună decizie, de a continuă cu un Guvern funcțional, spunem noi, sau există riscul de a aruncă România în haos”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe a arătat pentru „Adevărul” Puterea are „un protocol agreat la nivelul coaliției”, a cărui respectare partidul său o susține ferm.

„În ceea ce am întreprins până acum s-a observat că ne-am păstrat angajamentele și am avut o abordare cât se poate de corectă. Pentru PNL și pentru români, cel mai important în această perioadă a fost stabilitatea politică care ne-a asigurat un mediu economic predictibil. Am câștigat încrederea investitorilor să vină în țară, să investească, astfel încât să avem fondurile necesare care ne-au permis să luăm măsuri atât pentru protejarea persoanelor vulnerabile, împotriva creșterii prețurilor, pentru creșterea pensiilor și salariilor, dar și pentru a asigura o creștere economică sănătoasă și stabilă”, a mai transmis reprezentantul PNL.

Liberalul a subliniat, de asemenea, că protocolul prevede o dată pentru rotativă,

„Avem un angajament asumat și noi, PNL, îl respectăm. Această coaliție a apărut din nevoia de stabilitate într-un context internațional și economic dificil. Tocmai de aceea, noi trebuie să continuăm să ne respectăm angajamentele și să guvernăm responsabil”, a conchis purtătorul de cuvânt al liberalilor.