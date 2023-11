Culise din ședința PNL. Ciucă le-a cerut colegilor să aibă „răbdare la guvernare”. Ce semnal a dat pentru alegerile din 2024

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, le-a transmis colegilor din conducerea extinsă a formațiunii liberale că partidul trebuie să dea dovadă de responsabilitate, a dat semnalul pentru varianta mergerii în alegeri singuri, dar le-a cerut și să aibă „răbdare la guvernare”, potrivit surselor „Adevărul”

„Prin noi înșine am reușit de-a lungul istoriei. Prin noi înșine vom reuși să abordăm alegerile din 2024 și să le câștigăm. Să dăm Președintele României. Pentru că nu există altă soluție pentru dezvoltarea României. Suntem aici să stabilim strategia și direcția. Avem nevoie ca pe baza acestor valori să ne asumăm obiectivele. Pentru îndeplinirea lor avem clar nevoie de o strategie și un plan”, a afirmat Nicolae Ciucă, la începutul ședinței de Birou Politic Național, de la Sinaia, potrivit informațiilor „Adevărul”.

„Trebuie să dezvoltăm propriile obiective, propriile linii în conformitate cu ce am asumat ca partid. Fiecare dintre miniștrii noștri pot fi analizați. Dar avem cea mai bună echipă de miniștri care s-a angajat sa facă treaba. Nu e deloc simplu. Și-au îndeplinit obiectivele. Important e că am avut și avem puterea să spunem ce am făcut bine, să putem spune ce nu am îndeplinit. Asa e și într-o familie, acasă, spui onest ce ai făcut bine și ce nu ai reușit. Trebuie să ai puterea să recunoști, să îndrepți, să treci mai departe. Același lucru să îl facem și cu programul de guvernare”, le-a mai transmis liderul PNL colegilor.

Liberalii „răbdători”

„Din punct de vedere politic cred că am fost suficient de răbdători și vă cer să avem în continuare capacitatea de răbdare la guvernare și atitudinea față de campania electorală și competiția pentru 2024. Noi ne tot asumam echilibrul si responsabilitatea din partea PNL, dar nu fără ca ceilalți să țină cont de această onestitate și trăsătură de caracter pentru ce înseamnă stabilitatea României și exercitarea actului de guvernare. Sigur că vom fi mereu responsabili și echilibrați că așa suntem noi. Dar nu vom accepta altceva decât tot responsabilitate și onestitate de la orice partener”, a mai transmis președintele PNL celor prezenți la ședința conducerii liberale.

La nivelul partidului, majoritatea liderilor s-au pronunțat pentru varianta ca PNL să nu meargă pe liste comune cu PSD, fiind adepții unei participări de unii singuri la alegerile din 2024.