Proteste în Senat. Cine este Gabriela Crețu, fosta senatoare care nu și-a ocupat funcția prin concurs

Gabriela Crețu a fost aleasă în 2004 deputată, apoi a fost europarlamentar, după care în 2009 a ocupat funcția de „reprezentant permanent pe lângă insituțiile europene” în Senatul României. Ea se numără printre funcționarii care au protestat față de concedierile anunțate de Bolojan.

Gabriela Crețu, fostă senatoare PSD și fostă soție a fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), acuzat de DNA de luare de mită, se aflat miercuri printre angajații de la Senat care l-au huiduit pe Ilie Bolojan în timpul unei conferințe de presă.

Studii și cariera politică

Potrivit CV-ului ei, fosta senatoare a absolvit facultatea de Istorie și Filosofie la Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi și are un doctorat în filosofie.

Ea și-a început cariera politică în 1984, când a devenit membră PCR, unde a rămas până în 1989.

În 1998 a devenit membră în Consiliul Naţional Partidul Social Democrat PSD, iar între 2001 și 2003 a devenit secretar cu imagina în cadrul Biroului Executiv Judeţan PSD Vaslui.

Proteste față de concedierile anunțate de Bolojan

Fosta senatoare PSD spune că este de acord cu eficientizarea, dar este nevoie de mai multe discuții, în contextul în care Ilie Bolojan a anunțat desființarea a 178 de posturi de la Senat.

„Văd că cei care au condus până acum nu-și asumă responsabilitatea că n-a mers bine. Poate că a mers bine. Dar dacă n-a mers bine instituția și e necesar să fie dați afară atâția oameni, nu unul, doi, trei… 200 de oameni este enorm pentru o instituție care trebuie să asigure continuitatea unui Senat care în mare parte e format din membri nou aleși, care au nevoie de suport absolut din partea tehnicului”, a explicat aceasta pentru Hotnews.ro.

Cum și-a ocupat funcția

Ea a susținut, de asemenea, că nu a ocupat funcția din Senat prin concurs, pentru că legea nu prevede acest lucru.

„Eu fusesem membră a Parlamentului European și cea mai în măsură la momentul respectiv, prin rețeaua pe care o aveam, prin faptul că știam cum funcționează atât Parlamentul României, cât și Parlamentul European, să asigur cerințele postului”, a declarat Crețu.

„Am fost numită de Biroul Permanent, cum se fac toate numirile. Am fost numită când am terminat mandatul european, deci în 2009. Și acum am revenit pe funcție conform contractului de muncă”, a adăugat fosta senatoare PSD.